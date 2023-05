L'USPTO accorde le brevet Cas12i à HuidaGene Therapeutics pour son nouveau système d'édition de gènes par l'ADN





SHANGHAI et CLINTON, New Jersey, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (? ? ? ?; HuidaGene), une société en phase clinique qui développe des outils d'édition de gènes et des thérapies géniques, a annoncé aujourd'hui que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré à la société le brevet US11,649,444B1 concernant son système d'édition d'ADN développé indépendamment, CRISPR-Cas12i (Cas12Max®), en seulement 9 mois après le dépôt de la demande, avec l'aide d'un cabinet d'avocats américain de renom. Cas12Max® offre la meilleure efficacité d'édition de l'ADN dans les cellules de mammifères par rapport à Streptococcus pyogenes Cas9 (SpCas9) et à la bactérie Lachnospiraceae Cas12a (LbCas12a). Avec ce brevet américain, les systèmes CRISPR-Cas12i mis au point en Chine font leur première percée à l'étranger. Ce brevet de base porte sur plusieurs nouvelles protéines Cas12i, ainsi que sur leurs variantes et leurs utilisations pour l'édition de l'ADN. HuidaGene détient exclusivement les droits au niveau mondial.

« Suite à l'obtention des brevets CRISPR-Cas13X/Y (13e/f) en Chine et aux États-Unis, l'obtention du premier brevet étranger pour Cas12i est une autre étape importante pour HuidaGene, qui renforce encore la position de la société en matière de propriété intellectuelle », a déclaré le Dr Xuan Yao, cofondateur et président-directeur général de HuidaGene. « Avec notre engagement à développer de nouveaux systèmes CRISPR, l'entreprise a réalisé une présentation mondiale des brevets de la technologie de base et a établi la position dominante de l'entreprise dans l'outil d'édition de gènes et le développement de thérapies géniques. La solide protection de la propriété intellectuelle de nos outils d'édition de gènes permettrait de commercialiser à l'échelle mondiale des produits d'édition de gènes plus indépendants ».

L'ARN CRISPR et la protéine associée à CRISPR (Cas) forment un système immunitaire adaptatif guidé par l'ARN que l'on trouve chez les bactéries et les archées dans la défense contre les infections virales. Le système de classe 2, type II (CRISPR-Cas9) est devenu l'un des outils d'édition de gènes les plus puissants utilisés dans le monde entier pour la recherche biomédicale. Il offre un potentiel thérapeutique contre des maladies génétiques incurables en modifiant leurs séquences d'ADN. Cependant, les génotoxicités liées aux cassures double brin (CDB) de l'ADN dues à la formation de CDB par Cas9 et à la réparation de l'ADN, notamment l'apoptose, les délétions et les réarrangements chromosomiques, restent la principale préoccupation dans le cadre du développement clinique. L'administration in vivo du système CRISPR-Cas9 pour l'édition de gènes efficace est également difficile en raison de sa grande taille. En outre, les différents brevets Cas9 détenus par de multiples titulaires et les contentieux en cours sont susceptibles de perdurer pendant des années, laissant entrevoir de nombreuses incertitudes quant au développement commercial.

Le système de classe 2, type V (CRISPR-Cas12) est un système CRISPR en cours d'émergence, différent du système de classe 2, type II (CRISPR-Cas9) tant au niveau de l'évolution que de la classification, et l'on pense donc que son utilisation n'est pas limitée aux brevets Cas9.

La société a déposé le brevet suite à la publication de novembre 2022 décrivant le nouveau xCas12i conçu avec une activité et une spécificité élevée ainsi qu'une gamme PAM (protospacer adjacent motif). Le 15 novembre 2022, mon équipe a publié un article scientifique en ligne dans Protein & Cell intitulé « An engineered xCas12i with high activity, high specificity and board PAM range », a déclaré le Dr Hui Yang, cofondateur, conseiller scientifique en chef et Président du Conseil d'Administration de HuidaGene. « Mon équipe a identifié 10 nouvelles protéines Cas12i grâce à l'IA et au ML profond du séquençage de l'ADN et à la prédiction de l'assemblage à partir d'une base de données métagénomique, suivie de l'identification de xCas12i grâce au système de rapport fluorescent. Grâce à la plateforme HGPRECISE® (HuidaGene ? Platform for Rational Engineering of CRISPR-Cas Identification by Synergic Expertise), nous avons perfectionné le système xCas12i pour développer une variante xCas12i de haute fidélité (Cas12Max®), qui est plus petite que Cas9, ce qui lui permet d'être empaquetée et délivrée in vivo par un seul vecteur AAV, et qui a la plus grande efficacité d'édition dans les cellules de mammifères avec une forte intensité de fluorescence par rapport à SpCas9 et LbCas12a. »

À l'heure actuelle, HuidaGene a intégré Cas12Max® dans le développement de la thérapie génique in vivo pour diverses indications en neurologie, en neuromyologie et en hépatologie. HuidaGene poursuivra l'amélioration de la technologie d'édition de gènes basée sur CRISPR et fera en sorte que des thérapies d'édition de gènes sûres deviennent possibles pour des millions de patients à travers le monde.

À propos de la plateforme HGPRECISE®

La plateforme HGPRECISE® ( H uida G ene ? P latform for R ational E ngineering of C RISPR-Cas I dentification by S ynergic E xpertise) de HuidaGene permet la découverte rapide de protéines Cas en utilisant à la fois l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique profond (ML) du séquençage de l'ADN et la prédiction d'assemblage à partir d'une base de données métagénomique. La protéine Cas12i produite par HGPRECISE® (Cas12Max®) a démontré une efficacité d'édition sur cible supérieure, une activité d'édition hors cible inférieure par rapport à la CRISPR-Cas9 largement utilisée ainsi qu'à Cas12a, Cas12b et Cas12e. Par ailleurs, Cas12Max® a une taille relativement plus petite (1033-1093 aa) par rapport à SpCas9 et Cas12a et a une large préférence pour le motif protospacer adjacent (PAM) 5' TN. Grâce à sa grande efficacité d'édition sur la cible, à sa faible activité d'édition hors cible et à sa petite taille permettant de l'intégrer dans un seul vecteur AAV, Cas12Max® présente de nombreux potentiels et perspectives dans la recherche biomédicale, l'agriculture, la thérapie génique ainsi que dans d'autres domaines.

À propos de HuidaGene - ??? ?

HuidaGene Therapeutics (????) est une société mondiale de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur la découverte, l'ingénierie et le développement d'outils d'édition de gènes et de thérapies géniques afin de réécrire l'avenir de la médecine génomique. Basée à Shanghai et dans le New Jersey, HuidaGene s'est engagée à répondre aux besoins des patients dans le monde entier grâce à divers programmes thérapeutiques en phase préclinique dans les domaines de l'ophtalmologie, de l'otologie, de la myologie et de la neurologie. HuidaGene fait actuellement progresser des programmes cliniques sur les dystrophies rétiniennes héréditaires associées à la mutation de RPE65 et divers portefeuilles précliniques, y compris des programmes sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, la rétinite pigmentaire, la perte auditive héréditaire, la dystrophie musculaire de Duchenne et le syndrome de duplication de MECP2. Ces solutions thérapeutiques basées sur CRISPR offrent la possibilité de guérir les patients atteints de maladies mortelles en réparant la cause de leur maladie. HuidaGene est déterminée à transformer l'avenir de la médecine basée sur l'édition du génome.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.huidagene.com

ou suivez-nous sur LinkedIn à http://www.linkedin.com/company/huidagene

