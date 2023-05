Alliance Pharma et Drug Development Solutions deviennent Resolian





Alliance Pharma, un chef de file mondial des services bioanalytiques, du DMPK et des tests CFC dans le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique, et Drug Development Solutions, Ltd. (acquis en 2022), annoncent aujourd'hui qu'ils évolueront sous la nouvelle dénomination Resolian, intégrant pleinement les deux entreprises dans une seule entité. Cette opération rassemble les laboratoires bioanalytiques et les experts des entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, et plus récemment en Australie, alors que Resolian continue d'étendre et de soutenir le besoin croissant de services bioanalytiques et analytiques pour petites et grandes molécules à l'échelle mondiale.

« Resolian fusionne l'expertise d'Alliance Pharma et Drug Development Solutions ? deux leaders de bioanalyse et de sciences analytiques ? pour continuer à fournir des solutions de classe mondiale dans toutes les modalités thérapeutiques », déclare Patrick Bennett, PDG, Resolian. « Ensemble, nous sommes une équipe mondiale d'experts dédiés à la résolution de défis complexes et notre nouveau nom reflète cet engagement. Notre principale résolution est de continuer à soutenir nos partenaires dans le monde entier avec une approche accessible, une gestion proactive et les innovations nécessaires pour la recherche en développement médicamenteux. »

Avec une demande croissante de solutions analytiques et bioanalytiques sur le marché du développement de médicaments, Resolian conserve une proximité éprouvée avec ses clients dans des régions stratégiques tout en continuant d'apporter une évolutivité et une portabilité mondiales. Cette approche donne aux partenaires de Resolian la capacité d'optimiser l'analyse à l'appui de leurs programmes ? permettant la réalisation d'un développement de phase précoce en un point unique, soit en Europe, aux États-Unis ou en Australie, ainsi que la capacité pour des essais cliniques mondiaux de phase ultérieure, couvrant les maladies rares, l'oncologie et les thérapies ciblées.

Pour plus d'informations sur la façon dont Resolian continue d'évoluer pour offrir le soutien spécialisé nécessaire à la poursuite du développement médicamenteux dans le monde entier, visitez le nouveau site Web de la société.

À propos de Resolian

Resolian (anciennement Alliance Pharma Inc. et Drug Development Solutions Ltd.) est un laboratoire de recherche mondial de premier plan qui fournit des services spécialisés en bonnes pratiques et en bioanalyse non réglementée, métabolisme médicamenteux/pharmacocinétique (DMPK), analytique BPF CFC et science des matériaux. Plus de 500 experts aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie fournissent des résultats de qualité, assurant la plus haute conformité réglementaire tout au long du continuum de développement de médicaments. Les laboratoires dédiés de Resolian sont équipés d'une technologie de pointe qui répond aux besoins des programmes précliniques et cliniques, quelle que soit l'échelle.

17 mai 2023 à 14:00

