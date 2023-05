Wondershare Filmora a annoncé le lancement de sa campagne de co-création





Faites preuve de créativité avec la campagne de cocréation de Wondershare Filmora et remportez des prix sensationnels

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, l'un des principaux logiciels de montage vidéo, a annoncé le lancement de sa campagne de cocréation, qui se déroule du 25 avril au 25 mai 2023 en Espagne, en Amérique latine, en Allemagne, en France, au Brésil et en Italie. Nous sommes fiers de nous associer à des influenceurs locaux qui ont une audience importante. Ces influenceurs incluent iCrimax en Allemagne, JDaniel au Mexique, Mateus Ed au Brésil, Léya en France, parmi d'autres.

Cette campagne innovante donne aux utilisateurs de Filmora l'occasion unique de créer des vidéos en utilisant les séquences produites par leurs créateurs préférés et les puissants outils d'édition vidéo fournis par Filmora, tels que les fonctions innovantes d'IA et les 250 modèles d'écran fractionné. Grâce à cette approche collaborative, les utilisateurs pourront mettre en avant leur créativité et leur capacité narrative, tout en travaillant avec certains des créateurs les plus talentueux du secteur.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos utilisateurs la possibilité de collaborer avec certains des créateurs les plus ingénieux au monde, a déclaré Amy Li, responsable marketing de Wondershare Video Editor - Filmora. Cette campagne témoigne de notre engagement à donner du pouvoir aux créateurs, et nous pensons qu'elle constituera une expérience unique et attrayante pour tous ceux qui y participeront. »

Pour participer à la campagne, les utilisateurs sont invités à suivre les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur la page du concours https://filmora.wondershare.fr/filmoracocreate.html et téléchargez la séquence du créateur qui vous plaît le plus

2. Réalisez une vidéo à l'aide de Wondershare Filmora qui inclut la séquence du créateur de votre choix et appliquez la fonction d'écran fractionné et les effets que vous souhaitez pour créer une vidéo unique et attrayante

3. Publiez la vidéo sur votre compte YouTube, TikTok ou Instagram, accompagnée du hashtag #FilmoraCoCreation dans la description ou le titre

4. Envoyez le lien de la vidéo via la page du concours pour que nous puissions l'examiner

Dans le cadre de cette campagne, des cadeaux exceptionnels seront offerts aux participants, notamment des drones, des écouteurs sans fil et des licences Filmora. Toutes les vidéos doivent être envoyées via la page du concours avant le 25 mai 2023, et les vainqueurs seront désignés le 6 juin 2023.

Pour en savoir plus sur la campagne Filmora Co Creation, rendez-vous sur https://filmora.wondershare.fr/filmoracocreate.html.

À propos de Filmora 12

Filmora 12 a été conçu pour les utilisateurs, avec des performances plus fluides et un nouveau design intuitif de l'UX et de l'IU. Grâce à ses fonctions d'IA avancées, à plus de 2 000 ressources multimédias, à de nouvelles musiques libres de droits, à des LUT 3D, à des effets et à des modèles prédéfinis, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour perfectionner vos vidéos tout en conservant votre vision créative.

À propos de Wondershare

Wondershare est une société de logiciels de renommée mondiale qui propose des solutions innovantes pour un usage personnel et professionnel. En tant que leader du marché des produits de créativité et de productivité, Wondershare a été récompensé par des prix, comme The Shorty Awards, G2 Crowd et GetApp. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 150 pays, la mission de Wondershare est d'aider nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076845/FilmoraCoCreation.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

17 mai 2023 à 13:52

