Déclaration de la ministre Ien à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie





GATINEAU, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante :

« Partout dans le monde, et ici au pays, nous assistons à des attaques sans précédent contre les droits des personnes 2ELGBTQI+. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (JICHTB), le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à soutenir les communautés 2ELGBTQI+ qui font face à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leur expression de genre, au Canada et dans le monde.

Nous le constatons grâce à l'augmentation des lois anti-2ELGBTQI+ dans d'autres pays et à la vague croissante de haine et de violence ciblées contre ces communautés. Ici, au Canada, nous avons vu des manifestations visant à fermer les événements drag et les espaces queers. Ces événements, dont l'heure du conte avec une drag queen, sont des occasions pour la communauté et ses personnes alliées de se réunir dans un espace sécuritaire et inclusif. Rien de plus, rien de moins.

Nous savons également que l'homophobie, la transphobie et la biphobie ont des répercussions dévastatrices et entraînent des risques plus élevés de problèmes de santé mentale, de chômage, d'itinérance et de harcèlement. Nous devons nous unir en tant que société pour aller au-delà de la tolérance et vers l'acceptation.

La JICHTB est une occasion de promouvoir l'égalité et le respect pour toutes et pour tous, tout en célébrant la résilience des communautés 2ELGBTQI+. Nous demeurons déterminés à poursuivre la mise en oeuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, une mesure historique, pour améliorer la vie des personnes de diverses identités sexuelles et de genre. Par ailleurs, 75 % du financement du Plan relève directement d'organismes communautaires.

Ensemble, nous devons continuer de lutter contre la stigmatisation pour bâtir un pays plus sûr et plus inclusif, où les communautés 2ELGBTQI+ sont en sécurité, libres d'être qui elles sont et d'aimer qui elles souhaitent. N'oubliez pas que même de petits gestes, comme le fait de prendre des nouvelles des personnes 2ELGBTQI+ dans votre vie, peuvent faire une grande différence.

Joignez-vous à moi pour dénoncer la haine et toutes les formes de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de l'année. Participez à la discussion en utilisant les mots-clics #SoisToiMême et #JICHTB. »

17 mai 2023 à 13:37

