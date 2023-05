Eagle Eye Networks et Brivo reçoivent un investissement de 192 millions USD, l'un des plus importants jamais réalisés dans le domaine de la sécurité physique basée sur le cloud





Eagle Eye Networks, le numéro un mondial de la vidéosurveillance basée sur le cloud, et Brivo, le leader mondial des technologies d'espaces intelligents et de contrôle des accès basées sur le cloud, ont annoncé aujourd'hui l'un des plus vastes investissements réalisés à ce jour dans le domaine de la sécurité physique dans le cloud. SECOM CO., LTD, l'une des plus importantes sociétés d'intégration de systèmes de sécurité au monde selon le classement Forbes Global 2000, vient d'effectuer un investissement en actions à hauteur de 192 millions USD dans les deux entreprises, soit 100 millions USD pour Eagle Eye Networks et 92 millions USD à destination de Brivo.

Eagle Eye Networks et Brivo sont des entreprises indépendantes détenues majoritairement par Dean Drako, qui a fondé Eagle Eye Networks en 2012 et y occupe le poste de PDG. Il a acquis une participation majoritaire dans Brivo en 2015 et y assure la fonction de président.

« L'investissement de SECOM attire l'attention sur le fait que le cloud et l'IA représentent l'avenir de la sécurité physique », a déclaré M. Drako. « Eagle Eye et Brivo utiliseront une partie substantielle de cet investissement pour poursuivre le développement d'une IA capable d'améliorer considérablement la sécurité des entreprises à l'échelle mondiale. Les plateformes ouvertes d'Eagle Eye et de Brivo donnent le choix aux clients et leur permettent de bénéficier d'innovations et de services performants, avantages que cet investissement contribuera à stimuler. »

Entreprises indépendantes caractérisées par des plateformes ouvertes, Eagle Eye Networks et Brivo s'intègrent à de nombreux fournisseurs technologiques tiers, notamment les plus éminentes plateformes de proptech et de gestion immobilière. Eagle Eye et Brivo proposent en outre une solution entièrement intégrée utilisée par des sociétés internationales pour gérer les risques, identifier les menaces et y répondre. Les capacités conjointes des deux entreprises permettent d'offrir, grâce à l'IA, des analyses en temps réel de vidéos et d'événements de contrôle d'accès, pour une sécurité optimisée.

Eagle Eye Networks mettra cet investissement à profit pour poursuivre le développement de ses capacités d'analyse basée sur l'IA, par exemple la recherche vidéo intelligente Eagle Eye, les alarmes intelligentes et l'intelligence des véhicules, tout en élargissant ses opérations à l'échelle mondiale.

Brivo se servira de cet investissement pour intensifier ses ventes et ses efforts de marketing, accélérer la mise au point des produits, développer ses fonctions opérationnelles et de soutien, et évaluer ses acquisitions stratégiques. Brivo profitera également de cet investissement supplémentaire pour poursuivre son expansion en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, de sorte à renforcer les fonctionnalités d'IA et d'espaces intelligents sur la Brivo Access Platform au bénéfice de ses clients actifs dans le domaine de l'immobilier commercial, multifamilial et d'entreprise.

« SECOM est fière d'afficher une longue histoire d'innovation remontant au premier système de sécurité en ligne mis en service à des fins commerciales au Japon en 1966 », a déclaré Sadahiro Sato, directeur général de SECOM. « Nous nous engageons à proposer des systèmes et des services qui garantissent la sécurité, la tranquillité d'esprit et l'efficacité opérationnelle. Notre investissement dans les leaders du marché de la sécurité physique basée sur le cloud que sont Eagle Eye Networks et Brivo signifie que nous investissons dans la mission partagée par nos trois entreprises, c'est-à-dire offrir la meilleure technologie possible pour garantir le maintien de la sécurité au sein des entreprises et des communautés. »

À propos d'Eagle Eye Networks

Eagle Eye Networks est le leader mondial de la vidéosurveillance sur le cloud grâce à son offre de vidéo cybersécurisée basée sur le cloud et caractérisée par l'analyse et l'intelligence artificielle (IA) afin de rendre les entreprises plus efficaces et le monde plus sûr. Des entreprises de toutes tailles ont recours au système de gestion vidéo (SGV) Eagle Eye Cloud pour centraliser leur vidéosurveillance et optimiser leurs opérations et leur sécurité. Spécialement conçu pour le cloud et l'IA, le SGV Eagle Eye Cloud répond aux besoins opérationnels et de sécurité des clients en offrant une évolutivité illimitée, une tarification simple par abonnement basé sur l'utilisation, des analyses avancées, une IA intégrée et une plateforme API ouverte RESTful pour la flexibilité. Eagle Eye commercialise ses produits et services grâce à un réseau mondial de revendeurs et d'intégrateurs. Fondée en 2012, l'entreprise est basée à Austin, au Texas, et possède des bureaux à Amsterdam, Bangalore et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.een.com.

À propos de Brivo

Brivo, Inc. a créé la catégorie des technologies de contrôle d'accès et d'espaces intelligents basées sur le Cloud il y a plus de 20 ans et demeure le leader mondial au service de l'immobilier commercial, des résidences multifamiliales et des grandes entreprises distribuées. L'API ouverte et l'écosystème de produits complets de la société fournissent de puissants outils numériques aux entreprises pour accroître l'automatisation de la sécurité, améliorer l'expérience des employés et des locataires, et renforcer la sécurité de tous les individus et actifs présents dans l'environnement bâti. La plateforme d'accès aux bâtiments de Brivo constitue aujourd'hui la base numérique du plus vaste ensemble d'installations clients au monde, protégeant plus de 450 millions de pieds carrés dans 60 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Brivo.com.

À propos de SECOM

SECOM CO., LTD. est l'un des pionniers du secteur des services de sécurité au Japon depuis 1962. Depuis sa création, l'entreprise cherche à mettre au point des services innovants qui profitent à la société dans son ensemble, conformément à sa mission consistant à contribuer à l'avènement d'une société exempte d'inquiétudes. À l'heure actuelle, SECOM regroupe sa maison mère et les entreprises du groupe SECOM, qui s'efforcent de développer des systèmes et des services garants de sécurité et de tranquillité d'esprit tout en rendant la vie de tout un chacun plus pratique et plus confortable, partout et chaque fois que c'est nécessaire. Pour l'entreprise, il s'agit là de concrétiser sa vision d'un système social par le biais d'une structure de systèmes et de services intégrés spécifiques. Le vaste portefeuille de la société comprend actuellement des services de sécurité, des services de protection incendie, des services médicaux, des services d'assurance, des services d'informations géospatiales, des services d'externalisation des processus d'entreprise et de technologies de l'information et de la communication (BPO et TIC), ainsi que d'autres services.

17 mai 2023 à 13:25

17 mai 2023