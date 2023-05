Arasan annonce la disponibilité immédiate de son MIPI D-PHY de 2e génération pour les conceptions SoC 22 nm de GlobalFoundries





Arasan Chip Systems, un des principaux fournisseurs d'IP semi-conducteurs pour les SoCs mobiles et automobiles a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de son IP MIPI D-PHY de 2e génération pour les conceptions de SoC GF 22 nm.

SAN JOSE, Californie, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems annonce la disponibilité immédiate de ses produits IP MIPI D-PHY de 2e génération prenant en charge l'IP MIPI D-PHY v1.1 jusqu'à 1,5 gbps et l'IP MIPI D-PHY v1.2 jusqu'à 2,5 gbps pour les conceptions SoC 22 nm de GlobalFoundries, repensées pour une consommation d'énergie et une surface ultra-faibles.

Ces deux produits se distinguent de manière unique par l'IP MIPI D-PHY IP v1.1, davantage optimisée pour une consommation ultra faible et pour les applications de visualisation de l'IdO qui nécessitent un faible débit pour leurs petits écrans de faible résolution mais pour lesquels la puissance est d'une importance primordiale. L'IP D-PHY v1.2 est destinéE à un marché plus large et les deux versions adaptées à une utilisation dans le secteur automobile.

Les IP D-PHY sont également disponibles en tant qu'IP de type Tx uniquement et Rx uniquement pour économiser la surface de silicium et à réduire davantage la consommation d'énergie. Notre IP D-PHY est intégrée de manière fluide à nos propres IP MIPI DSI-2 et CSI-2, ce qui permet une solution IP MIPI totale pour l'affichage et la caméra. Toutes les combinaisons de l'IP D-PHY d'Arasan sont immédiatement disponibles pour GlobalFoundries 22 nm. Arasan propose également son IP D-PHY et son IP Combo C-PHY / D-PHY pour les conceptions SoC 12 nm de GlobalFoundries.

Un combo HDK D-PHY / C-PHY basé sur l'ASIC d'Arasan est également disponible. Le même combo ASIC Arasan C/D-PHY est utilisé pour tester la conformité aux normes MIPI CSI, DSI, D-PHY et C-PHY par de nombreuses sociétés de test. Nous sommes la conformité !

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'Association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et l'IoT actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au coeur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec l'IP d'Arasan, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

Contact :

