Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - La ministre Martine Biron annonce un nouveau prix gouvernemental LGBTQ+





QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, annonce la création d'un nouveau prix gouvernemental LGBTQ+. La ministre invite les personnes et les organismes intéressés à lui soumettre des suggestions de nom pour ce nouveau prix.

Ce prix vise à mettre en lumière les réalisations de personnes ou d'organismes qui contribuent à faire du Québec une société ouverte et accueillante, notamment en réduisant les inégalités vécues par les personnes LGBTQ+.

Ce nouveau prix gouvernemental se divise en deux catégories : « Hommage » et « Milieu de vie en confiance ».

La catégorie « Hommage » récompense les réalisations d'une personne ou d'un organisme dans le domaine de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Pour sa part, la catégorie « Milieu de vie en confiance » récompense une personne s'illustrant dans un milieu de vie, par exemple dans le milieu de l'éducation, du sport et des loisirs ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ayant contribué à l'instauration d'un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ qui les fréquentent. Cette initiative peut aussi contribuer à la prévention de l'intimidation (dont la cyberintimidation) et de la violence à caractère homophobe et transphobe.

Citation :

« En ce 17 mai, je souhaite souligner les initiatives qui contribuent à faire du Québec une société ouverte où tous et toutes peuvent exprimer leur identité. Ce nouveau prix gouvernemental récompensera des réalisations inspirantes pour le respect des personnes LGBTQ+. J'ai hâte de découvrir les noms qui me seront proposés. »

Martine Biron, ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette date est symbolique puisque c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé.

C'est au Québec qu'a été instaurée la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie par la Fondation Émergence, en 2003.

Les suggestions de nom pour ce nouveau prix doivent être envoyées à l'adresse courriel [email protected] d'ici le 30 septembre 2023). Le nom retenu sera dévoilé au courant de l'année.

d'ici le 30 septembre 2023). Le nom retenu sera dévoilé au courant de l'année. La première cérémonie de remise de prix aura lieu au printemps 2024.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du Secrétariat à la condition féminine et du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, visitez nos contenus Web et suivez-nous dans les médias sociaux :

Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie | Facebook

Secrétariat à la condition féminine | Facebook

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

17 mai 2023 à 13:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :