YMCA présente YMCA Ignite ? la nouvelle plateforme numérique de l'organisme de bienfaisance, pour les communautés de partout au Canada

YMCA BC et le YMCA du Grand Toronto sont ravis d'annoncer la création de YMCA Ignite, première plateforme numérique en son genre, rendue possible notamment par un financement de 1,2 million de dollars de RBC Fondation, octroyé dans le cadre du programme Objectif avenir RBC. YMCA Ignite est une nouvelle plateforme virtuelle qui, dans un premier temps, offrira essentiellement des programmes de développement de l'emploi et du leadership destinés aux jeunes d'un bout à l'autre du pays, sans se limiter aux établissements « physiques » du YMCA.

YMCA Ignite vise à accroître la disponibilité de programmes essentiels auparavant inaccessibles du fait de restrictions géographiques, à exercer une plus grande influence dans la vie des jeunes Canadiens de 15 à 29 ans, tout particulièrement les personnes autochtones, noires et de couleur et celles qui vivent en milieu rural, et à les préparer aux emplois de demain. La plateforme devrait servir, d'ici 2025, 25 000 jeunes.

« Lorsque les jeunes réussissent, nous en profitons tous, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Avec des partenaires comme le YMCA, nous nous efforçons d'améliorer l'accès aux ressources dont les jeunes Canadiens ont besoin pour créer des entreprises et des communautés plus inclusives où chacun peut réaliser son plein potentiel. Nous sommes impatients d'assister au déploiement de YMCA Ignite. »

YMCA Ignite proposera plus de 70 ateliers par mois dans le cadre d'une gamme complète de cours en direct, virtuels, autodirigés et en personne. Conçus spécialement pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans, les programmes sont actuellement axés sur l'emploi et le développement du leadership.

« Les trois dernières années nous ont amenés, de par les interactions virtuelles et socialement distantes, à réimaginer ce que signifie "communauté" au Y, a expliqué Medhat Mahdy, président-directeur général du YMCA du Grand Toronto. La communauté s'étend bien au-delà des interactions en personne ? et YMCA Ignite nous permet d'utiliser la technologie pour entrer en contact avec des communautés n'ayant pas accès à un YMCA physique. »

Parmi les programmes offerts figurent notamment les suivants :

Certificat en responsabilisation et bien-être financiers

Douze micro-cours axés sur les finances personnelles : revenus, dépenses et budget, épargne et placements, gestion du crédit et des dettes, impôt sur le revenu et avantages sociaux, planification financière, etc.

Cours Adulte responsable

Permet d'acquérir des compétences essentielles pour travailler avec les enfants et les jeunes.

Autres cours en ligne

Parmi les sujets abordés figurent notamment les suivants : ateliers sur le mieux-être mental pour les adolescents (de 13 à 18 ans) et les jeunes adultes (de 18 à 30 ans), compétences de base pour les professionnels, direction d'équipes performantes, introduction à l'entrepreneuriat, pratique de l'alliance inclusive, etc.

« YMCA Ignite marque une étape importante pour YMCA BC et pour l'ensemble du Canada, a commenté Heidi Worthington, présidente-directrice générale de YMCA BC. Nous élaborons des ressources et des programmes essentiels au-delà des locaux du Y, nous introduisons de nouvelles façons d'offrir les programmes à un plus grand nombre de jeunes et, bien sûr, nous rétablissons des liens en tant que communauté. »

YMCA Ignite n'aurait pu voir le jour sans le soutien de RBC Fondation, par l'intermédiaire d'Objectif avenir RBC. Le YMCA est reconnaissant à RBC Fondation pour son engagement à mettre les jeunes en contact avec des leaders et des partenaires communautaires, afin de les aider à se préparer à l'avenir du travail. Grâce à un financement de 1,2 million de dollars, YMCA BC et le YMCA du Grand Toronto ont pu mettre sur pied YMCA Ignite, qui les aidera à atteindre l'objectif commun qu'est celui d'autonomiser les jeunes dans la planification de leur avenir.

YMCA Ignite est une plateforme exclusivement numérique, accessible ici.

Le Y attache une grande importance à la diversité et à l'inclusion. Si des mesures d'adaptation s'imposent pour permettre la participation de qui que ce soit, le Y adoptera des mesures raisonnables et adaptées.

À propos de YMCA BC

YMCA BC est issu de l'unification de YMCA of Northern BC, de YMCA-YWCA of Kamloops et de YMCA of Greater Vancouver. En tant qu'organisme de bienfaisance communautaire, il entend favoriser le sentiment d'appartenance et offrir aux personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes capacités, à toutes les étapes de leur vie, des espaces sûrs et inclusifs où elles peuvent mener une vie plus saine et se rapprocher des autres. Grâce à des centaines de points de service à l'échelle de la province, les enfants, les jeunes, les adultes, les familles et les personnes âgées de Fort St. John à la Sunshine Coast peuvent accéder à un large éventail de programmes susceptibles de changer leur vie pour le mieux, notamment en matière d'emploi et de formation, de santé, de remise en forme et de sports aquatiques, de garde d'enfants, de bien-être mental, de camps et de services pour les nouveaux arrivants. YMCA BC travaille en collaboration avec le YMCA of Southern Interior BC et YMCA-YWCA of Vancouver Island pour servir les Britanno-Colombiens. Pour plus d'information, visitez gv.ymca.ca, kamloopsy.ca et nbc.ymca.ca.

À propos du YMCA du Grand Toronto

Le YMCA du Grand Toronto est un organisme de bienfaisance qui libère le potentiel des personnes en les aidant à s'épanouir, à jouer un rôle de premier plan et à redonner à leurs communautés. Depuis 170 ans, il donne aux gens l'occasion de briller grâce à un éventail de programmes et de services de santé et de conditionnement physique, de services de garde d'enfants agréés, de camps, de services à l'emploi et aux immigrants, de cours et formation et de services destinés aux jeunes, aux familles et aux personnes âgées. En promouvant l'équité et en stimulant le bien-être dans plus de 440 établissements dans la région du Grand Toronto, le Y est un organisme de bienfaisance de premier plan qui aide tout le monde à briller. Pour plus d'information, consultez ymcagta.org.

17 mai 2023 à 13:05

