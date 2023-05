Marché du carbone : le Québec et la Californie tiennent leur 35e vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre aujourd'hui

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les ressources halieutiques du Canada et l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir. Les agents des pêches travaillent fort pour conserver et protéger l'environnement, en faisant...

Une vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre se tiendra aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tiendra cette vente conjointement avec le...

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la...

Les représentants des médias sont invités à la première édition canadienne du Festival des solutions climatiques - Québec, qui se tiendra les 23 et 24 mai au Grand Quai du Port de Montréal....