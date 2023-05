Invitation aux médias - Agora métropolitaine 2023 : Se réunir, réfléchir, agir... pour construire le Grand Montréal de demain





MONTRÉAL , le 17 mai 2023 /CNW/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) convie les représentant·es des médias à la 5e édition de l'Agora métropolitaine, qui réunira plus de 750 participants - élu·es, expert·es, citoyen·nes et représentant·es des groupes de la société civile - au Palais des congrès de Montréal le 23 mai prochain.

Ce grand rassemblement sera l'occasion d'échanger sur divers composants de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la mobilité durable afin d'alimenter la réflexion dans le cadre de la mise à jour du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) et d'identifier les actions à déployer pour bâtir une région plus attractive, solidaire et durable.

Cet événement sera notamment lancé par les conférences de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Des panels et des ateliers thématiques sont également prévus. Pour connaître la programmation complète : agora.cmm.qc.ca.

Quoi : Agora métropolitaine 2023



Date : Mardi 23 mai, dès 8 h 15



Lieu : Palais de congrès de Montréal

1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5

Salle 520



