Ouverture des stations d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne en Ontario





SARNIA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier (ESC) la Garde côtière canadienne sur les Grands Lacs, la baie Georgienne et le fleuve Saint-Laurent sont maintenant ouvertes.

Les stations d'ESC sont dotées d'étudiants de niveau postsecondaire embauchés et formés par la Garde côtière canadienne. Ces équipages assurent des services supplémentaires de recherche et de sauvetage sur l'eau pendant la saison estivale intense de navigation de plaisance. Les stations d'ESC sont situées à Britt sur l'île Gereaux, sur l'île Brébeuf (baie Georgienne), sur l'île Hill (fleuve Saint-Laurent), à Port Lambton (rivière Sainte-Claire), sur la rivière Thames (lac Sainte-Claire) et à Long Point (lac Érié).

Ces stations sont ouvertes de mai à septembre chaque année.

De plus, la Garde côtière canadienne dispose également de stations de recherche et de sauvetage à Thunder Bay, Tobermory, Meaford, Goderich, Amherstburg, Port Dover, Port Weller, Cobourg, et Kingston.

À terre, les centres des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne de Sarnia et de Prescott assurent les communications de sécurité maritime, tandis que la coordination de l'intervention pour chaque cas de recherche et de sauvetage est assurée par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Trenton.

L'eau des voies navigables est encore très froide à cette période de l'année et elle ne se réchauffe pas aussi rapidement que l'air. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information en prévision de la saison de navigation de plaisance.

En ce qui concerne les urgences sur l'eau dans le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent en Ontario, il est possible de les signaler 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-267-7270 (au Canada), ou par radio marine VHF sur le canal 16.

17 mai 2023 à 11:29

