Tournée du Québec 2023 - L'UMQ s'arrête dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





ALMA, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, a poursuivi hier et aujourd'hui, à Saguenay et à Alma, sa tournée du Québec 2023 , ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

En présence de mesdames Sylvie Beaumont, administratrice régionale de l'UMQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et mairesse d'Alma, et Julie Dufour, administratrice de l'Union et mairesse de Saguenay, monsieur Damphousse a profité de l'occasion pour rencontrer les élues et élus de la région et échanger sur leurs priorités.

« Je suis ravi d'avoir pu rencontrer mes collègues de la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Durant mon mandat à la présidence, j'ai la ferme intention de mettre de l'avant les priorités de toutes les régions, incluant celles des municipalités saguenéennes et jeannoises », a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Notre région fait face à plusieurs enjeux que nous avons partagés à notre président. Mentionnons notamment les pénuries de logements et de main-d'oeuvre, la dévitalisation des centres-villes, l'adaptation aux changements climatiques et l'incertitude et l'inquiétude pour nos travailleurs de l'industrie forestière. Nous avons également discuté de nos préoccupations par rapport au gouvernement du Québec, qui centralise les services de développement économique et les investissements dans les grands centres », a déclaré madame Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma.

La tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec d'ici la fin juin, permettra au président de l'Union d'échanger sur les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels fait face la société québécoise. À l'affût des réalités des différents milieux, l'Union présentera également son offre grandissante de produits et services.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ( umq.qc.ca ) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook , YouTube , Twitter et LinkedIn .

SOURCE Union des municipalités du Québec

17 mai 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :