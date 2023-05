L'assurtech internationale bolttech évaluée à 1,6 milliard de dollars américains après une nouvelle levée de fond de série B





De nouveaux investisseurs, parmi lesquels MetLife et Khazanah Nasional,rejoignent aux cotés des actionnaires existants le cycle de financement de série B mené par Tokio Marine

SINGAPOUR, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- bolttech a annoncé aujourd'hui avoir levé 196 millions de dollars américains dans le cadre de sa levée de fond de série B portant sa valorisation à 1,6 milliard de dollars américains. La levée a été mené par Tokio Marine, la première compagnie d'assurance du Japon fondée il y a 140 ans. Parmi les autres investisseurs figurent le géant mondial de l'assurance vie MetLife par l'intermédiaire de sa filiale MetLife Next Gen Ventures, le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional, ainsi que d´autres actionnaires nouveaux et existants.

L'assurtech internationale bolttech a ainsi défié le contexte actuel des marchés financiers : le financement à grande échelle (100 millions de dollars américains et plus) pour le secteur mondial des assurtechs est à son plus bas niveau depuis le premier trimestre de 2020, selon un rapport de Gallagher Re[1].

La levée de fonds de série B de bolttech est la plus importante en actions ordinaires pour une assurtech au cours de la dernière année. Elle fait suite à la levée de fonds de série A de bolttech déjà considérée comme la plus importante pour une assurtech en 2021.

bolttech utilisera le produit de la série B pour stimuler davantage sa croissance organique, notamment à travers des investissements dans la des technologies disruptives et exclusives, la création de nouveaux outils numériques visant à faciliter l´expérience des partenaires commerciaux et du consommateurs finale, ainsi que dans le recrutement de talents sur l'ensemble des ses marchés (+30) ou bolttech est aujourd´hui présente. Enfin, les fonds serviront à explorer les possibilités inorganiques d'accélération de croissance internationale.

Rob Schimek, directeur général du groupe bolttech, a déclaré : « Nous venons de célébrer notre troisième anniversaire depuis notre lancement en 2020, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent dans le cadre de notre mission visant à bâtir l'écosystème d'assurtech le plus avancé au monde. Nous sommes désormais l'une des assurtechs dont la croissance est la plus rapide au monde, ce qui permet à nos partenaires de trouver de nouvelles sources de revenus, d'accélérer leur transformation numérique et d'approfondir leurs relations avec leurs clients. Nous remercions tous nos investisseurs de série B de leur soutien, nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux investisseurs, des dirigeants réputés dans leurs secteurs respectifs, et nous sommes impatients de bâtir de solides partenariats qui alimenteront la croissance continue de bolttech sur la voie de la rentabilité en 2024. »

Le soutien de ces éminents investisseurs est une validation retentissante du leadership de bolttech, de son modèle d'affaires novateur et de sa proposition de valeur unique pour façonner l'avenir de l'assurance. bolttech a maintenu une solide base financière suivant depuis toujours un chemin clair vers la rentabilité tout en stimulant sa croissance rapide et son développement à l´international.

bolttech opérateur global

bolttech, l'un des principaux fournisseurs d'assurance intégrée au monde, est une assurtech mondiale spécialisée en B2B2C qui met en relation les assureurs, les distributeurs et leurs clients. Grâce à ses licences d´intermédiaire qui lui permettent de mener ses activités dans toute l'Asie, en Europe et dans les 50 États américains, bolttech offre aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour proposer des produits d'assurance qui répondent aux besoins changeants de leurs clients en matière d'assurance et de protection à l'ère du numérique.

bolttech cotera désormais environ 55 milliards de dollars américains de primes annualisées. À l'échelle mondiale, l'écosystème bolttech met en relation 700 partenaires de distribution avec plus de 230 assureurs et offre plus de 6 000 variantes de produits.

