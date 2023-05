Le Barreau lance une nouvelle ressource à l'appui des candidats à l'accès à la profession et aux superviseurs





TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Barreau a lancé le Guide de la formation expérientielle (GFE) -- une nouvelle série en ligne de modules d'apprentissage, de vidéos et de ressources pour aider les candidat(e)s en formation expérientielle (comme les stagiaires) à s'habituer à la pratique du droit et pour préparer les superviseur(e)s et les maitres de stage à guider leurs candidat(e)s grâce à de bonnes techniques de gestion de la pratique.

Le GFE offre deux parcours -- un pour les candidat(e)s et un pour les superviseur(e)s. Le parcours des candidats couvre une variété de sujets pour répondre aux défis les plus fréquemment signalés pendant la formation expérientielle, tels que : à quoi s'attendre pendant la formation expérientielle, comment obtenir de la rétroaction régulière sur son travail et préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Le parcours des superviseur(e)s aidera les superviseurs et les maitres de stage à comprendre leurs obligations, à intégrer des pratiques exemplaires pour la gestion et l'encadrement, et offrira des outils pour gérer les conversations difficiles, entre autres. Les modules de superviseurs comptent pour des heures de professionnalisme et de la formation professionnelle continue (CPD) en EDI ainsi que pour des crédits de FPC de LAWPRO.

Les quatre stades du GFE sont divisés en courts modules (de deux à sept minutes). Cette approche permet aux utilisateurs et utilisatrices d'accéder aux différents modules selon leurs besoins. Il n'y a pas d'ordre établi. Le GFE contient aussi des liens à d'autres ressources utiles.

Le GFE est la plus récente ressource créée par le Barreau pour les candidat(e)s en formation expérientielle et leurs superviseur(e)s. Il vient s'ajouter au Réseau d'encadrement de la pratique (REP), à la Ligne d'aide à la gestion de la pratique (GDLP), au Programme d'aide aux membres (PAM) et aux modules de formation professionnelle continue de Bridge to Practice.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

17 mai 2023

