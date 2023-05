Près de 23 millions de dollars versés en 2022 aux producteurs d'agneaux grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles





LÉVIS, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec a versé près de 5,5 millions de dollars aux producteurs d'agneaux dans le cadre du paiement final de l'année d'assurance 2022 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cette somme représente une compensation nette de 17,16 $ par agneau et de 0,4185 $ par kilogramme d'agneau vendu.

Le paiement porte à près de 23 millions de dollars les compensations totales versées au secteur ovin en 2022 par le programme ASRA, qui est financé aux deux tiers par le gouvernement et au tiers par les producteurs.

Ces sommes sont versées pour soutenir les producteurs d'agneaux qui ont dû composer en 2022 avec une augmentation des coûts de production et une diminution du prix de vente.

Citation

« À l'instar d'autres productions animales, le revenu stabilisé a augmenté fortement en 2022 dans le secteur ovin. La hausse des prix de l'alimentation, des intrants pour les cultures et des coûts en énergie a été plus importante que celle des prix de vente. Le programme ASRA vise à protéger les entreprises contre les fluctuations des prix du marché et des coûts de production. Ce sont donc près de 23 millions de dollars qui ont été versés cette année pour sécuriser les revenus des éleveurs d'agneaux afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Liens connexes

Pour connaître tous les détails du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), consultez notre site Web.

Pour en savoir davantage sur nos programmes d'assurance et de protection du revenu, visionnez nos webinaires.

Renseignements

