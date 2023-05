BOMBAY SAPPHIRE® lance un nouveau gin aromatisé d'inspiration méditerranéenne, juste à temps pour l'été





Voici le BOMBAY® CITRON PRESSÉ, un gin à la saveur explosive de citrons méditerranéens fraîchement pressés, fabriqué à partir d'une infusion de fruits 100 % naturels, sans sucre ajouté.

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - BOMBAY SAPPHIRE® continue de repousser les limites créatives de l'innovation dans les saveurs et lance le BOMBAY CITRON PRESSÉ au Canada, juste à temps pour l'été. Ce nouveau gin distillé est fabriqué à partir d'une infusion de fruits 100 % naturels et évoque les citrons méditerranéens fraîchement pressés. Son goût est parfaitement équilibré par les notes vibrantes des baies de genièvre du London Dry Gin signature de la marque, infusé à la vapeur.

La gamme de BOMBAY SAPPHIRE s'inspire de cocktails emblématiques et offre des saveurs vives et naturellement rafraîchissantes. Le BOMBAY CITRON PRESSÉ est la nouvelle création depuis le BOMBAY BRAMBLE, en 2021, s'appuie sur les références de la marque en matière de gin de première qualité et s'inspire d'un autre cocktail classique à base de gin, le Tom Collins. Les gens sont de plus en plus désireux de découvrir de nouvelles saveurs pour créer des cocktails, et ils exigent des produits authentiques de qualité et des ingrédients naturels. Les agrumes sont à l'honneur et connaissent une popularité croissante. Avec son goût de citron vif et acidulé, le BOMBAY CITRON PRESSÉ continue de révolutionner et de redéfinir la catégorie des gins aromatisés. Il rehausse les cocktails simples d'une touche créative.



Comme le BOMBAY BRAMBLE et la formule originale de BOMBAY SAPPHIRE, ce gin frais et vibrant résulte d'un processus d'infusion hautement artisanal et répond à une demande constante de spiritueux naturels de première qualité. À la place d'additifs artificiels ou de sucre après la distillation, le BOMBAY CITRON PRESSÉ contient des citrons méditerranéens cueillis tôt dans la saison pour des notes acidulées. Les citrons sont pelés à la main et donnent une saveur concentrée grâce à l'infusion de fruits 100 % naturels. Cette infusion est ensuite mariée au gin infusé à la vapeur de la marque, ce qui équilibre parfaitement le goût des citrons fraîchement pressés et enrichit les notes de genièvre. L'infusion de vrais fruits sans sucre ajouté donne au BOMBAY CITRON PRESSÉ une couleur unique et une saveur naturelle.



« Nous nous efforçons de stimuler la créativité des consommateurs et produisons un gin de marque qui sert de base parfaite pour les cocktails. Nous allons encore plus loin avec notre toute nouvelle expression gustative », a déclaré James Fisher, directeur principal de la marque chez BOMBAY SAPPHIRE Canada. « Grâce à notre processus unique d'infusion à la vapeur, nous sommes en mesure d'élargir notre gamme d'arômes et d'élever la catégorie du gin, et nous privilégions des ingrédients naturels de première qualité sans sucre ajouté. Le BOMBAY CITRON PRESSÉ s'inspire du cocktail emblématique Tom Collins. Cette nouvelle innovation permet aux amateurs de gin d'apprécier un goût familier, avec un zeste d'originalité. Elle apporte une touche naturelle aux traditionnels gin tonique et gin soda, ce qui est parfait pour insuffler un peu de créativité dans votre prochain cocktail. »





Comme pour tous les produits BOMBAY SAPPHIRE, les possibilités d'expérimentation de cocktails sont au coeur de cette nouvelle expression gustative. Avec sa couleur et son goût naturels, le BOMBAY CITRON PRESSÉ est facile à mélanger et constitue la toile parfaite sur laquelle les barmen et les amateurs de gin peuvent user de leur créativité. Le citron merveilleusement éclatant et parfumé est soutenu par les notes classiques du gin infusé à la vapeur de la marque, offrant la base naturellement sucrée idéale pour une multitude de cocktails. Pour un goût rafraîchissant, il suffit de verser le spiritueux et du soda sur des glaçons et d'y ajouter un filet de jus de citron frais. Le BOMBAY CITRON PRESSÉ rayonne dans plusieurs autres cocktails à base de gin, comme le Pressé & Cloudy Lemonade, le Pressé & Tonic et l'Ultimate Tom Collins, qui regorgent de citron frais. Ce gin acidulé s'intègre également à merveille dans des cocktails plus complexes comme l'irrésistible White Lady, un classique raffiné et soyeux avec une finale attrayante aux agrumes, ou le Southside Fizz, sophistiqué avec du champagne, tous deux parfaits pour célébrer les occasions spéciales.



Le BOMBAY CITRON PRESSÉ (40 % d'alcool) est maintenant en vente dans les principaux magasins d'alcool du Canada. Il sera également offert dans certains bars à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez BombaySapphire.com.

Pressé & Soda

Ingrédients

1,5 oz de BOMBAY® Citron Pressé

3,5 oz de soda Fever-Tree

1 rondelle de citron

Préparation : Verser le BOMBAY Citron Pressé dans un verre court rempli de glaçons et ajouter le soda. Remuer, et garnir avec la rondelle de citron frais.

Ultimate Tom Collins

Ingrédients

1,5 oz de BOMBAY Citron Pressé

Citron Pressé 0,5 oz de jus de citron frais

0,3 oz de sirop simple

2,5 oz de soda Fever-Tree

1 quartier de citron

Préparation : Verser le BOMBAY Citron Pressé dans un verre à gin rempli de glaçons. Ajouter le jus de citron et le sirop simple, puis le soda. Remuer, et garnir avec le quartier de citron frais.

À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE® :

Le gin BOMBAY SAPPHIRE a été créé à partir d'une recette de 1761. Il équilibre parfaitement une combinaison unique de 10 plantes exotiques sélectionnées à la main un peu partout dans le monde. La conception de la distillerie BOMBAY SAPPHIRE à Laverstoke Mill a obtenu un prix BREEAM pour sa durabilité. C'est là que se déroule le processus unique d'infusion à la vapeur, qui permet de saisir habilement les arômes naturels des plantes, et d'obtenir le goût frais et vibrant qui caractérise le BOMBAY SAPPHIRE. L'entreprise a pour mission d'offrir le gin le plus durable au monde, avec les 10 espèces botaniques certifiées comme telles. La marque BOMBAY SAPPHIRE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, établie à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International.



À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE® ET DE LA CRÉATIVITÉ :

Avec sa campagne « Stir Creativity », lancée en 2018, BOMBAY SAPPHIRE mène une mission mondiale : un appel à la créativité. Elle propose des programmes promotionnels, notamment le concours du barman le plus créatif (World's Most Imaginative Bartender), qui se déroule aux États-Unis depuis plus d'une décennie, et accueille le Glasshouse Project, qui réunit les meilleurs barmen du monde dans le cadre d'ateliers créatifs conçus pour repousser les limites en matière de cocktails. Pendant huit ans, BOMBAY SAPPHIRE a organisé The Artisan Series, un concours créé par la marque pour offrir aux artistes émergents une plateforme internationale.



SUIVEZ INGÉNIEUSEMENT VOTRE INSPIRATION. BUVEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.

BOMBAY SAPPHIRE ET BOMBAY CITRON PRESSÉ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

