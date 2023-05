Inondation printanière - Montréal passe en mode rétablissement





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - La baisse des niveaux d'eau permet à l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal d'annoncer le passage au mode rétablissement de son Plan particulier d'intervention (PPI).

« Le débit à Carillon est passé sous le seuil d'inondation mineur et celui de la rivière des Prairies (RDP) sous le seuil d'impact terrain. Ces données ajoutées au contexte météorologique et aux prévisions du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs nous permettent de conclure que la situation est stabilisée. La sécurité civile poursuit sa mobilisation et continue d'accompagner les arrondissements et les villes liées touchées par les inondations printanières », a déclaré le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal, Richard Liebmann

« Je tiens à remercier l'Organisation civile de l'agglomération de Montréal et tous ses partenaires ainsi que les équipes de la Ville de Montréal, des arrondissements et des villes liées qui ont travaillé sans relâche afin de limiter les dommages causés par les inondations printanières. Sans leur intervention et les mesures temporaires de protection mises en place, les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Merci aussi aux citoyennes et aux citoyens pour leur collaboration et leur solidarité pendant cette période difficile qui a succédé à la tempête de verglas, deux phénomènes de météorologies extrêmes qui montrent bien l'importance de travailler à accélérer la transition écologique », a souligné le responsable de la sécurité publique comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt.

Les arrondissements et les villes liées touchés par les inondations printanières ont commencé le démantèlement des digues et des moyens de protection temporaires mis en place pour protéger les propriétés et les infrastructures.

La réouverture des parcs et des routes se poursuit également et sera complétée dans les prochains jours. Vous pouvez consulter à ce sujet la carte des fermetures de rues et vérifier sur site montreal.ca si les parcs où vous voulez vous rendre sont ouverts.

Si vous habitez dans un secteur qui a été inondé ou à risque d'inondation, rendez-vous sur la section Quoi faire après une inondation. La population peut également consulter le site web de son arrondissement ou de sa municipalité pour avoir plus d'informations sur les actions locales orchestrées par les autorités municipales.

Faits saillants

Passage au mode alerte le 16 avril 2023;

Passage au mode intervention le 18 avril 2023;

5 personnes évacuées de l'île Mercier (entre le 4 et le 8 mai 2023) et prises en charge par la Croix-rouge;

(entre le 4 et le 8 mai prises en charge par la Croix-rouge; Ouverture pour la première fois du Centre d'opération d'urgence sur le site (COUS) du 4 au 11 mai 2023.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

17 mai 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :