AirConsole et Team17 unissent leurs forces pour offrir une expérience de jeu vidéo en voiture inoubliable





ZÜRICH, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- AirConsole et Team17 ont uni leurs forces pour offrir à des millions de joueurs dans plus de 180 pays une façon innovante de jouer aux jeux vidéo emblématiques de Team17. Bientôt, les utilisateurs pourront profiter de leurs titres préférés comme jamais auparavant, en utilisant des écrans de voiture comme consoles de jeux vidéo et leurs smartphones pour contrôler leurs personnages.

Déjà connu pour offrir des expériences de jeu multijoueur fluides sur PC, Mac, Android TV et Amazon Fire TV, AirConsole a récemment exposé à la GDC leur façon de redéfinir le paysage du jeu vidéo en voiture avec BMW. Les fans de Team17 Digital et les nouveaux joueurs seront en mesure de jouer à leurs jeux familiaux favoris dans leur BMW en quelques secondes. Comme ils seront préinstallés sur les véhicules équipés d'AirConsole, il n'y aura pas besoin de passer un temps infini à naviguer dans un magasin d'applications saturé dans le système de divertissement.

« Notre valeur fondamentale est de rendre les jeux vidéo plus accessibles à tous, partout - en particulier dans les voitures. C'est pourquoi il nous semblait logique de nous associer à ceux qui partagent ces attentes pour l'avenir de l'industrie. Nous sommes très enthousiastes de savoir que Team17 est sur la même longueur d'onde que nous et qu'ils nous accompagneront dans ce parcours, a déclaré Antti Makkonen, responsable des jeux chez AirConsole. Nous sommes impatients de partager nos projets d'avenir avec tout le monde - ce n'est que la première étape d'un partenariat très long et fructueux ».

Michael Pattison, directeur général de Team17, a ajouté : « C'est génial de faire partie d'une plateforme innovante comme AirConsole. Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer à eux et d'introduire nos jeux dans les véhicules BMW équipés d'AirConsole, et de permettre à davantage d'amis et de familles d'en profiter lorsqu'ils sont loin de chez eux. »

Les deux entreprises continuent d'innover et d'explorer de nouvelles possibilités, les joueurs peuvent donc s'attendre à des fonctionnalités et des jeux passionnants à venir bientôt. www.airconsole.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2017766/AirConsole_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078339/Team17_Logo.jpg

17 mai 2023 à 08:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :