Les lieux de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale sont officiellement ouverts pour la saison touristique de 2023!

Vous rêvez de passer l'été en plein air ? 450 000 km² d'histoires vous attendent dans les sites de Parcs Canada d'un océan à l'autre!

HALIFAX, NS, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Les lieux de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale sont officiellement ouverts pour la saison des visiteurs 2023! Les points culminants pour les visiteurs comprennent :

Lieu historique national de la Citadelle-d' Halifax

La nouvelle exposition phare, Forteresse d'Halifax : Une ville façonnée par le conflit retrace l'histoire du territoire de Kjipuktuk, où est fondée Halifax en 1749, aujourd'hui devenue une belle ville mosaïque. L'exposition relate également les histoires fascinantes des gens d'ici : les Mi'kmaq, les pionniers britanniques, français et acadiens, les loyalistes noirs et les immigrants de différentes cultures, et ce du point de vue des quatre forts qui ont occupé le sommet de la colline de la citadelle. Il s'agit de l'histoire la plus complète du passé social et militaire d'Halifax réunie en un seul endroit.

L'entrée comprend des visites guidées, le canon de midi, des représentations du corps de cornemuses, des salles d'époque, des expositions, des programmes pour les familles et le musée de l'Armée, qui célèbre 70 années de préservation de l'histoire militaire du Canada atlantique!

Cette saison, en partenariat avec la Halifax Citadel Society, il y a aussi des programmes militaires expérientiels, des programmes de dégustation de spiritueux avec la distillerie Compass et des visites de lieux hantés. La saison débute le 7 mai.

Lieu historique national de l'Île-Georges

Ne manquez pas l'occasion de visiter cet extraordinaire joyau au coeur de Kjipuktuk, « le Grand Port ». Profitez de vues panoramiques depuis un nouveau point d'observation et plongez dans la riche histoire d'Halifax en participant à une visite guidée. De nouveaux panneaux présentent plus en détail le passé de l'île : regardez et écoutez l'histoire des familles des gardiens du phare, des Acadiens et des Mi'kmaq. En plus de la visite des tunnels souterrains, les visiteurs peuvent désormais également voir l'intérieur des quartiers des officiers mariés.

Les places sur le traversier pour l'île Georges peuvent être réservées dès maintenant auprès d'Ambassatours. Les visiteurs qui participent à une visite guidée offerte par Harbour Watercraft Tours peuvent aussi arriver en kayak. Ouverture le weekend entre le 10 juin et le 8 octobre, et maintenant 5 jours par semaine (du jeudi au lundi) en juillet et en août! La saison débute le 10 juin.

Parc national et lieu historique national Kejimkujik

Sur le nouveau sentier polyvalent Ukme'k, les visiteurs auront accès à 6,3 km de méandres parsemés d'éléments techniques facultatifs conçus pour les amateurs de vélo de montagne et traverseront le nouveau pont de Mill Falls ainsi que le passage piéton inclusif aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Whynot Adventure, le Keji Outfitters présente une solide offre de loisirs, avec location de matériel et services de guides. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Todd Labrador à l'atelier de fabrication de canot de Merrymakedge pour offrir des démonstrations de fabrication de canot en écorce de bouleau. Les programmes culturels mi'kmaw comprennent des visites guidées quotidiennes des pétroglyphes, une excursion du soir en grand canot pour voir les pétroglyphes et un campement mi'kmaw.

Parmi les autres offres d'interprétation, citons, parmi d'autres, les randonnées guidées, les visites guidées en canot, les programmes de ciel étoilé, les feux de camp en famille, le spectacle de marionnettes, la location de trousses de ciel étoilé, la géocachette et plus !

Mise à jour des infrastructures : nous investissons dans un pont permanent pour piétons, à l'épreuve des changements climatiques, à Jake's Landing ! Il n'y aura pas de pont à Jake's Landing pendant la saison 2023. Autrement dit, les visiteurs ont accès à deux zones distinctes de randonnée à vélo et à pied : du centre d'accueil au terrain de camping de la baie Jeremy et de Jake's Landing à Merrymakedge et au-delà.

Le parc national Kejimkujik Bord de mer, sur la côte atlantique, offre un littoral sauvage et isolé de sable blanc et d'eaux turquoise. Le sentier du Cap-Port Joli revitalisé, a maintenant rouvert après de grands travaux réalisés.

Lieu historique national de Port-Royal et lieu historique national du Fort-Anne

Les guides sont essentiels au Port-Royal, où l'interprétation à la première personne relie de manière puissante, les visiteurs aux personnages de l'Habitation. Les visiteurs peuvent parler aux artisans et aux ouvriers à l'intérieur du fort ou dans le potager, et peut-être utiliser les reproductions de « nouveaux » outils de jardinage du XVIIe siècle du Musée de la ferme Ross ou la reproduction du « nouvel » astrolabe du XVIIe siècle qui était utilisé par les explorateurs pour naviguer en se guidant sur la position des étoiles.

Le programme immersif Un entretien avec le gouverneur amène les visiteurs dans la colonie pour recevoir leurs commandes de travail et offre un aperçu unique de ce qu'était la vie dans l'Habitation en 1605. La saison débute le 19 mai.

Au Fort Anne, les visites guidées du site sont vraiment notre spécialité! Les visiteurs ont l'occasion de découvrir en détail ce qui s'est passé au fil des ans sur ce territoire très contesté. Les visites guidées Fort Vauban et Berceau de l'Acadie sont offertes sur demande tous les jours, tandis que la Visite en gants blancs de la vaste collection d'artéfacts peut être réservée.

Dans la salle de la tapisserie, une nouvelle murale de l'artiste mi'kmaw Loretta Gould évoque la présence mi'kmaw depuis des temps immémoriaux et les liens entre les Mi'kmaq et le territoire. Avec la tapisserie existante représentant l'arrivée des Européens, la salle contient 3?000 ans de riches histoires de ce lieu. La saison débute le 19 mai.

Lieu historique national du Fort-Edward

La West Hants Historical Society offre des services d'interprétation sur place. Les visiteurs peuvent découvrir le plus ancien blockhaus qui subsiste au Canada, un sentier pédestre, une aire de pique-nique et un programme de géocachette!

Cette année, de nouveaux événements spéciaux feront découvrir l'histoire des Britanniques et des Acadiens. Au coeur de la colonie acadienne française de Pisiquid, cet endroit a été un lieu important de la déportation des Acadiens. Entrée gratuite. La saison débute le 30 juin.

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites gérés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans votre boîte de réception! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

L'équipe de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale est heureuse d'accueillir de nouveaux visiteurs et des habitués pour faire l'expérience de tout ce que ces lieux historiques et parcs nationaux ont à offrir.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs durables. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada à de mieux à offrir, où les Canadiens, Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison des visiteurs qui arrivent à grand pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période excitante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent à aux parcs nationaux et aux lieus historiques nationaux en Nouvelle-Écosse pour créer des souvenirs durables ! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver . Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du Canada et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors bien précieux.

. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du tout en découvrant ces trésors bien précieux. Les sites de Parcs Canada sont une source de fierté commune pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continuera d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada est un excellent moyen pour la population canadienne de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre patrimoine.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Associated Links

