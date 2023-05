BingX célèbre son cinquième anniversaire avec une réserve de récompenses de 10 millions de jetons USDT





SINGAPOUR, 17 mai 2023 /CNW/ - BingX, une importante plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, a le plaisir d'annoncer son cinquième anniversaire qui aura lieu sous peu et remercie sincèrement ses précieux utilisateurs qui ont appuyé la plateforme et lui ont fait confiance au cours des cinq dernières années. Pour souligner cette occasion spéciale, BingX est heureuse d'annoncer le lancement du mois d'appréciation des utilisateurs, une célébration d'une durée d'un mois avec des prix d'une valeur totale de 10 millions de jetons USDT, dont l'objectif est de redonner à la communauté qui a joué un rôle déterminant dans son succès

Le cinquième anniversaire de BingX et le mois d'appréciation des utilisateurs représentent une étape importante dans l'histoire de la plateforme. BingX a vu le jour il y a cinq ans avec l'objectif de devenir la porte d'entrée du prochain milliard d'utilisateurs de cryptomonnaie, rendant la cryptomonnaie accessible et conviviale pour tous. L'entreprise est devenue la première bourse centralisée à offrir des services de négociation de copies de cryptomonnaie et un écosystème de commerce social de premier ordre où tous les utilisateurs et négociateurs peuvent apprendre et réaliser des gains. Aujourd'hui, BingX est présent dans plus de 100 pays et régions et fournit des services à 5 millions d'utilisateurs grâce à son innovation continue. Le moment est bien choisi pour réfléchir aux réalisations, à la croissance et à l'impact positif de BingX dans l'industrie de la cryptomonnaie.

Pendant le mois d'appréciation des utilisateurs, les utilisateurs de BingX peuvent s'attendre à une série de campagnes en ligne passionnantes concernant les transactions à terme, la négociation des copies, et les transactions au comptant, respectivement. Il y aura des concours exclusifs de simulation boursière individuels et en équipe, des cadeaux généreux, des promotions à durée limitée et plus encore, avec des prix ahurissants d'une valeur totale de 5 millions de jetons USDT, de 200 jetons BTC et ETH, et de jetons non fongibles BingX. L'objectif est de récompenser les utilisateurs pour leur soutien continu et de leur offrir des prix incroyables tout en participant à des jeux amusants comme la cueillette de pièces d'or virtuelles. De plus, BingX organisera des webinaires et des ateliers éducatifs pour donner aux utilisateurs des connaissances précieuses sur la négociation de cryptomonnaies, les investissements et la technologie de la chaîne de blocs.

En plus des campagnes en ligne, BingX élève les célébrations d'un cran en entreprenant une tournée mondiale. Les représentants de BingX organiseront des événements hors ligne partout dans le monde et rencontreront les amateurs locaux de cryptomonnaie dans des pays comme l'Espagne, la Russie, la Turquie, le Vietnam, le Mexique et l'Argentine. Ces événements offriront une occasion unique à BingX d'établir des relations plus personnelles avec ses utilisateurs, de recueillir leurs commentaires et de renforcer le lien entre la plateforme et sa communauté.

« BingX a beaucoup évolué depuis sa création, et notre succès est attribuable à nos utilisateurs passionnés et dévoués. C'est leur soutien continu qui nous a permis d'innover, de croître et de façonner l'avenir de la négociation de cryptomonnaies, et nous sommes extrêmement reconnaissants de leur soutien indéfectible tout au long de notre parcours », a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications de BingX. « Notre cinquième anniversaire marque une étape importante, et nous voulons créer une expérience mémorable et célébrer l'événement en redonnant à notre précieuse communauté et en faisant en sorte que nos utilisateurs se sentent vraiment appréciés. »

BingX a toujours accordé la priorité à la satisfaction de ses utilisateurs et s'efforce d'offrir une expérience de négociation transparente et novatrice. Le mois d'appréciation des utilisateurs témoigne de l'engagement de BingX à mettre les utilisateurs au premier plan et à créer une expérience de négociation enrichissante et agréable. BingX invite tous les utilisateurs à participer à cet événement et à en tirer le meilleur parti.

M. Carrington a ajouté : « Alors que nous soulignons ce cinquième anniversaire, nous célébrons ce que nous avons accompli ensemble, c'est-à-dire évoluer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous poursuivrons notre objectif de devenir une porte d'entrée pour le prochain milliard d'utilisateurs de cryptomonnaie. Comme vous êtes à nos côtés, nous pouvons apporter des changements positifs ensemble. Nous nous réjouissons à l'idée de vivre de nombreuses autres périodes de cinq ans en votre compagnie. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui offre des services de négociation au comptant, de produits dérivés, de copies et de négociation de grilles dans plus de 100 pays et qui compte plus de trois millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

17 mai 2023 à 08:53

