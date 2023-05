Gestion de placements Manuvie offre aux investisseurs un choix élargi avec de nouveaux FNB mondiaux à gestion active





Cboe a le plaisir d'accueillir Gestion de placements Manuvie limitée (« Gestion de placements Manuvie ») pour son tout premier référencement sur Cboe Canada, la nouvelle dénomination commerciale de la NEO Bourse. Avec le lancement de deux nouveaux FNB à gestion active, Gestion de placements Manuvie devient le 22e émetteur de FNB sur Cboe Canada.

Les deux FNB offrent aux investisseurs une exposition aux titres à revenu fixe et aux actions mondiales, offrant plus d'options aux investisseurs :

Manulife Smart Global Bond ETF ? GBND

Manulife Smart Global Dividend ETF Portfolio ? GDIV

« Nous sommes ravis de développer notre gamme de FNB avec deux nouvelles solutions pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de revenus et de diversification à la fois pour les actions et les titres à revenu fixe », déclare Yanic Chagnon, responsable des produits d'investissement, Canada, Gestion de placements Manuvie. « Manulife Smart Global Dividend ETF Portfolio et Manulife Smart Global Bond ETF peuvent être des solutions utiles pour les conseillers et les investisseurs individuels pour identifier et participer aux opportunités génératrices de revenus, partout dans le monde. »

Les investisseurs peuvent négocier des parts de GBND et GDIV via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur Cboe Canada.

« En tant que défenseur et champion de l'industrie canadienne des FNB, nous sommes fiers d'accueillir ce nouvel émetteur de fonds chez Cboe Canada », déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de Cboe Canada. « Gestion de placements Manuvie offre aux investisseurs un plus grand choix d'accès aux marchés mondiaux et c'est un honneur d'être choisi comme plateforme de cotation de choix. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir un partenariat collaboratif au cours des prochaines années et de fournir le service et le soutien d'exception que chaque émetteur mérite. »

Cboe Canada compte plus de 250 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des Canadian Depositary Receiptstm (CDR), et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. Cboe Canada gère près de 20 % du volume total négocié en FNB canadiens et entre 10 % et 15 % du volume total négocié dans des entreprises cotées au Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada, la nouvelle dénomination commerciale de la NEO Bourse, est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. La société offre une expérience de cotation de premier plan aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Pleinement opérationnel depuis 2015, Cboe Canada référence les entreprises et les produits d'investissement à la recherche d'une bourse reconnue à l'international synonyme de confiance des investisseurs, de liquidité de qualité et de sensibilisation accrue, y compris un accès sans entrave aux données de marché. Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets et s'appuie sur une expertise internationale approfondie, une technologie et une veille commerciale de pointe et un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB. Les données en temps réel de niveau institutionnel permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des 1 200 FNB canadiens.

