Azyan Telecom signe une commande avec Kymeta visant à amener le premier terminal à panneau plat sur le marché OTB à Oman

Kymeta (www.kymetacorp.com), un fournisseur d'antennes satellite à panneau plat de premier plan mondial, a annoncé aujourd'hui au salon CABSAT 2023 que le fournisseur de services de télécommunications Azyan Telecom (azyansat.om) a signé une importante commande pour ses terminaux Hawktm u8 connectés via OneWeb, amenant pour la première fois l'offre OTB (orbite terrestre basse) unique de Kymeta et de OneWeb à Oman. La transaction permettra l'expansion des capacités de télécommunications nationales dans la région, accélérant les efforts pour la mise en oeuvre de capacités de communications à haut débit et à faible latence universelles dans tout le Sultanat.

Basé de manière unique sur une approche donnant la priorité au logiciel, le panneau plat orienté électroniquement Hawk u8 de Kymeta contribuera à offrir une connectivité large bande fiable et véritablement mobile à tous les secteurs à Oman via la constellation de satellites OTB de OneWeb, y compris dans des zones où un terrain difficile et des ouragans fréquents entravent souvent les offres de connectivité haut débit. La transaction suit de peu l'annonce par Kymeta que le modèle Hawk u8 est désormais commercialisé dans le monde entier.

« Alors que l'accès au haut débit mobile devient de plus en plus essentiel pour le progrès dans toutes les industries majeures, Kymeta a doublé la mise sur notre engagement d'offrir une connectivité véritablement mobile aux clients à travers le monde », a déclaré Walter Berger, président et co-PDG de Kymeta. « Nous sommes enthousiasmés par l'occasion de proposer nos solutions au Sultanat d'Oman aux côtés d'Azyan Telecom, que nous considérons comme un pas en avant emblématique alors que nous continuons d'élargir nos partenariats dans la région. »

Ahmed Saber, chef de l'exploitation chez Azyan Telecom a ajouté : « Cette journée représente un jalon important, aussi bien pour la croissance du marché OTB à Oman que pour nos efforts visant à améliorer la connectivité satellitaire à haut débit pour les entreprises et les communautés dans toute la région. Notre transaction avec Kymeta nous permettra de répondre à la demande généralisée d'une connectivité fiable, en phase avec la stratégie de transformation numérique d'Oman. Nous sommes enchantés de cette occasion d'étendre nos offres pour soutenir des industries dans tout le Sultanat et reconnaissants pour le soutien continu de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

Largement adoptée par les clients militaires, gouvernementaux et professionnels, Kymeta offre la seule gamme à large bande passante, à faible consommation et entièrement intégrée au monde de terminaux mobiles à haute capacité. Grâce au terminal OTB Hawk u8, les clients de Kymeta peuvent accéder aux services de connectivité large bande, haute vitesse et faible latence de OneWeb, en mouvement ou en stationnaire, alors que ces services continuent d'être déployés à travers le monde.

Les terminaux seront disponibles à la livraison sur le marché omanais au premier trimestre 2024. Pour de plus amples renseignements, adressez vos questions aux contacts de Kymeta et d'Azyan Telecom listés ci-dessous.

À propos de Kymeta

Leader du marché des antennes satellite à panneau plat, Kymeta propose des solutions spécifiques pour tout un éventail d'applications professionnelles et militaires, et libère la valeur commerciale de l'espace pour répondre à l'importante demande non satisfaite d'une connectivité universelle à large bande et véritablement mobile de clients dans le monde entier. Sa technologie métasurface innovante, associée à une approche donnant la priorité au logiciel, permet d'offrir la première antenne satellite à panneau plat orientée électroniquement et basée sur des métamatériaux disponible commercialement. Les solutions à bas coût, à faible consommation et à haut débit de Kymeta facilitent la connexion en mouvement ou en stationnaire ? pour n'importe quel véhicule, navire, aéronef ou plateforme fixe ?, permettant à des industries sur terre de transformer leurs opérations en exploitant des capacités dans l'espace.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples renseignements, visitez kymetacorp.com.

À propos d'Azyan Telecom

Azyan Telecom, une entité détenue à part entière par des intérêts omanais, est le premier fournisseur de services VSAT agréé avec une expertise en matière de connectivité VSAT, de conseil en réseaux et de support dans le Sultanat d'Oman ; sa station terrestre est située à Mascate, dans le Sultanat d'Oman. Azyan Telecom bénéficie d'une empreinte satellitaire très robuste à Oman et est en mesure d'offrir une connectivité VSAT dans tout le pays, y compris dans les zones reculées et rurales. Azyan Telecom propose des services de communications essentiels fiables, en temps quasi-réel, et crée les moyens de communication vitaux qui contribuent à améliorer la vie, à créer des entreprises et à développer de nouvelles opportunités.

Azyan Telecom est un fournisseur majeur de services de télécommunication et gérés critiques pour les entreprise dans le Sultanat d'Oman. Figurant parmi les plus importantes sociétés satellitaires dans la région, Azyan Telecom fournit des communications de haute qualité avec des services satellitaires fiables. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.azyansat.om.

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications, alimenté depuis l'espace, facilitant la connectivité pour les gouvernements, les entreprises et les communautés. La société met en place une constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB) avec un réseau de stations passerelles à travers le monde et propose une gamme de terminaux utilisateurs pour fournir un service de communications abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence, connecté à l'Internet des Objets du futur et passerelle vers la 5G.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.oneweb.world.

17 mai 2023 à 08:25

