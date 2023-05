JOY GROUP célèbre son entrée dans le Top 100 de WWD Beauty Inc





SHANGHAI, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- JOY GROUP, leader chinois de la beauté, a rejoint les rangs des 100 premières entreprises mondiales de la beauté et la liste des 10 premiers acteurs de la beauté pour l'année 2022, selon le classement récemment publié par le journal de mode américain Women's Wear Daily (WWD).

Le WWD, souvent considéré comme la « Bible de la mode », est l'une des plus anciennes publications de mode au monde et exerce une influence considérable sur l'industrie de la mode. Depuis sa création, le WWD est une référence quotidienne pour les cadres de l'industrie mondiale de la mode et de la beauté.

Chaque année, WWD Beauty Inc. publie sa liste définitive des 100 plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, sur la base des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente. Reconnu comme le « Guide du praticien de l'industrie de la beauté », ce classement annuel est l'un de ceux qui font le plus autorité dans l'industrie mondiale de la beauté.

En 2022, JOY GROUP a fait son entrée dans le Top 100 de WWD Beauty Inc, au 86e rang. La société s'est également classée 9e dans la liste des 10 meilleurs vendeurs de produits de beauté en 2022, promouvant ainsi la valeur de la beauté chinoise auprès des clients nationaux et internationaux.

Shanghai Juyi Cosmetics Co. (« JOY GROUP ») est une société leader dans le domaine des cosmétiques multimarques basée en Chine. La société regroupe deux marques de cosmétiques emblématiques, JUDYDOLL et JOOCYEE. JUDYDOLL, qui occupe la 5e place sur Tmall et la 2e sur Douyin (le TikTok chinois) dans la catégorie des cosmétiques domestiques, s'adresse à un style de vie coloré, doux et amusant. JOOCYEE dégage un style moderne, romantique et personnalisé pour les consommatrices asiatiques, se classant n° 1 dans la catégorie des rouges à lèvres domestiques et n° 6 dans la catégorie des cosmétiques domestiques sur le TikTok chinois.

Grâce à une approche directe au consommateur (DTC), JOY GROUP exploite désormais un réseau de grands magasins sur les principales plateformes chinoises de commerce électronique, ainsi que plus de 30 boutiques monomarques physiques. La société a également intégré une capacité de chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec son propre laboratoire et sa propre usine de fabrication.

En 2022, JOY GROUP a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 256,7 millions de dollars (1,8 milliard de renminbis), soit une augmentation d'environ 30 % par rapport à l'année précédente, réalisant ainsi une forte croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une rentabilité durable pendant plusieurs années consécutives.

Depuis 2020, JOY GROUP s'est développé de manière proactive sur les marchés étrangers, gagnant une grande popularité auprès des consommateurs au Japon et sur les marchés de l'ANASE. La société souhaite étendre sa portée à l'Australie, au Canada, au Moyen-Orient et à d'autres régions à fort potentiel de croissance.

