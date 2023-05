Ripple, une entreprise de premier plan dans le secteur de la cryptomonnaie, rachète le fournisseur de services de conservation Metaco pour la somme de 250 millions USD





Ripple, le leader des solutions de blockchain et de cryptomonnaie destinées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Metaco, un fournisseur suisse de solutions technologiques de conservation et de tokenisation d'actifs numériques. La diversification dans les solutions de conservation représente une étape importante pour Ripple en termes de stratégie commerciale et de stratégie produit, apportant de nouvelles opportunités de revenus à l'entreprise.

Ripple et Metaco partagent un solide ADN cryptographique, des clients institutionnels de premier rang et un long historique de collaboration avec des entités réglementées pour créer des solutions sécurisées pour entreprises. Grâce à cette acquisition, Ripple va pouvoir élargir ses offres destinées aux entreprises, en fournissant aux clients la technologie leur permettant de conserver, d'émettre et de régler tout type d'actif tokenisé. Metaco, quant à elle, va considérablement accélérer sa trajectoire de croissance grâce à l'accès à la base établie de centaines de clients de Ripple, à des capitaux qui vont lui permettre de répondre à la nouvelle demande, et aux ressources nécessaires pour continuer à honorer ses engagements à l'égard des clients bancaires et institutionnels.

« Metaco est un leader reconnu de la conservation institutionnelle d'actifs numériques, qui bénéficie d'un management exceptionnel et dont l'historique de clients est vraiment inégalé », a précisé Brad Garlinghouse, PDG de Ripple. « Ripple, grâce à la solidité de son bilan et à sa position financière, continuera d'exploiter ses avantages dans les domaines essentiels à l'infrastructure des cryptomonnaies. L'arrivée de Metaco constitue un atout phénoménal pour la croissance de notre gamme de produits et pour l'expansion de notre empreinte mondiale. »

Connue principalement pour ses produits de paiement phares, Ripple a été la première entreprise à résoudre le problème névralgique des billions de dollars de paiements transfrontaliers qui utilisent la blockchain et la cryptomonnaie. La société s'est d'abord concentrée sur la résolution des problèmes les plus ardus ? comme la construction à partir de zéro d'une infrastructure de paiement activée par la blockchain ? avant d'élargir ses offres de produits pour répondre à de nouveaux cas d'utilisation tels que la gestion des liquidités et la tokenisation, y compris les monnaies numériques de banque centrale (MNBC). Aujourd'hui, Ripple dessert des centaines de clients dans plus de 55 pays et sur six continents, avec des capacités de paiement dans plus de 70 marchés.

Metaco offre une infrastructure de conservation sécurisée et polyvalente qui permet aux institutions de développer de nouveaux modèles commerciaux dans la cryptoéconomie. Son produit phare, Harmonize, représente la norme institutionnelle pour la conservation des actifs numériques et les infrastructures de tokenisation, choisie par des dépositaires, banques, institutions financières et entreprises de premier plan sur la scène internationale. À l'heure actuelle, les solutions technologiques de Metaco sont proposées dans diverses juridictions, dont la Suisse, l'Allemagne, la Turquie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour, l'Australie, Hong Kong et les Philippines, entre autres.

« En tant que fournisseur incontournable pour les sociétés financières traditionnelles qui cherchent à intégrer des solutions de cryptomonnaie et de blockchain, Ripple est particulièrement bien positionnée pour répondre au marché croissant de la conservation institutionnelle de cryptomonnaies, dont la valeur devrait atteindre 10 mille milliards USD d'ici 2030. La conservation est un élément clé des infrastructures requises pour les services cryptographiques destinés aux entreprises. L'ajout de ces nouvelles capacités à la gamme déjà grandissante de solutions produits de Ripple signifie que nous allons pouvoir continuer à soutenir nos clients, à l'heure où ces derniers cherchent à utiliser les cryptomonnaies et la blockchain pour des cas d'utilisation réels à toutes les phases d'adoption », a déclaré Monica Long, présidente de Ripple.

Adrien Treccani, fondateur et PDG de Metaco, a confié pour sa part : « Notre mission a toujours été de permettre aux institutions de prospérer dans l'économie des actifs numériques, en nous appuyant sur notre infrastructure de base et notre expertise. Ainsi, nous sommes ravis de faire désormais équipe avec Ripple, dont les membres partagent cette même passion. Cet accord va permettre à Metaco de tirer parti de l'échelle et de la puissance commerciale de Ripple pour atteindre nos objectifs communs et offrir de la valeur à nos clients à un rythme plus rapide. Nous nous réjouissons de continuer à répondre aux niveaux sans précédent de demande institutionnelle, avec l'excellence en termes de prestation que nos clients attendent désormais de notre part. »

Ripple deviendra l'unique actionnaire de Metaco, qui continuera à fonctionner en tant que marque et unité commerciale indépendantes, et qui sera dirigée par le fondateur et PDG Adrien Treccani.

À propos de Metaco

Fondée en 2015 en Suisse, METACO est une entreprise technologique ayant pour mission de permettre aux établissements financiers et non financiers de gérer en toute sécurité leurs opérations d'actifs numériques. Le produit phare de la société, Harmonizetm est une plateforme strategique de gestion et d'orchestration pour les actifs numériques. De la conservation d'actifs, au négoce, à la tokenisation, et à la gestion de contrats intelligents (smart contracts), la plateforme connecte en toute transparence les établissements au vaste univers de la finance décentralisée (DeFi) et des applications décentralisées (Dapps Web3). Metaco s'est imposée comme la plateforme de référence pour les infrastructures d'actifs numériques, jouissant de la confiance des plus grands dépositaires, banques, bourses réglementées et entreprises partout dans le monde. Ses solutions logicielles et technologiques permettent aux établissements de stocker, d'échanger, d'émettre et de gérer tous types d'actifs numériques ? tels que les cryptomonnaies, les monnaies numériques, les titres numériques et les jetons non fongibles (NFT) ? tout en bénéficiant d'un niveau optimal de sécurité et d'agilité.

À propos de Ripple

Ripple est une société de solutions cryptographiques qui transforme la façon dont le monde déplace, gère et tokenise la valeur. Les solutions commerciales de Ripple sont plus rapides, plus transparentes et plus rentables, résolvant les inefficacités qui ont longtemps été à l'origine d'un certain statu quo. En collaboration avec nos partenaires et l'ensemble de la communauté des développeurs, nous identifions des cas d'utilisation où la technologie cryptographique inspirera de nouveaux modèles économiques et créera des opportunités pour davantage de personnes. Avec chaque solution, nous créons une économie mondiale et une planète plus durables ? en augmentant l'accès à des systèmes financiers inclusifs et évolutifs, tout en tirant parti de la technologie blockchain neutre en carbone et d'un actif numérique vert, le XRP. C'est ainsi que nous remplissons notre mission qui est de créer des solutions cryptographiques pour un monde sans frontières économiques.

17 mai 2023 à 08:10

