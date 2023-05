12 commissaires ad hoc pour l'Office de participation publique de Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil est fier d'annoncer la nomination d'une banque de douze commissaires ad hoc afin de répondre à ses futurs mandats. Ces personnes hautement qualifiées sont désormais aptes à siéger, à l'invitation de la présidente de l'Office, sur les commissions consultatives formées en réponse à des mandats de réaliser des démarches participatives.

«?C'est à la suite d'un processus de sélection rigoureux et à l'analyse d'un grand nombre de candidatures de qualité que nous avons présenté nos recommandations pour la nomination de 12 commissaires au conseil de ville. Le comité de sélection formé pour l'occasion a été impressionné de la qualité des candidatures reçues. Les personnes recommandées au conseil de ville sont sans conteste compétentes, expérimentées et animées par le désir de servir la communauté longueuilloise, en plus de couvrir un large spectre de domaines d'expertise pertinents au milieu municipal?», explique Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office. «?Je suis très heureuse que le conseil de ville ait entériné la liste de commissaires que je lui ai soumise. Ces personnes complètent admirablement bien notre équipe permanente, puisque toutes partagent les valeurs de l'Office, soit l'ouverture, la transparence, la rigueur, la neutralité et le désir de servir l'intérêt collectif.?», poursuit-elle.

«?Nous nous réjouissons de pouvoir entreprendre un nouveau chapitre de notre courte histoire avec nos commissaires ad hoc. Leur nomination est la dernière étape du chantier de création de l'Office. C'est avec enthousiasme que nous accueillerons les nouveaux mandats qui permettront à la communauté longueuilloise de participer à la discussion concernant les projets à venir sur son territoire?», conclut Julie Caron-Malenfant.

Les commissaires

? Pierre Batellier ? Annie Gauvin ? Jacques Bénard ? Sylvie Mondor ? Pierre Benoit ? Fimba Tankoano ? Bruno Bergeron ? Jean-François L. Vachon ? Marguerite Bourgeois ? Vincent van Schendel ? Miriam Fahmy ? Akos Verboczy





À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

