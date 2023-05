FEELM partage l'honneur avec ses clients d'avoir remporté des prix dans quatre catégories des Vapouround Awards de cette année





FEELM, principal fournisseur mondial de solutions de systèmes en circuit fermé, appartenant à SMOORE ? un leader mondial des solutions technologiques d'atomisation ? a récemment brillé lors de la cérémonie annuelle de remise des prix Vapouround 2023 à Birmingham vendredi dernier, en remportant notamment le prix de Contribution exceptionnelle à l'industrie du vapotage et de Meilleur fabricant. Ses clients KIWI Go et DejaVoo Cyber se partagent également l'honneur et remportent respectivement la première et la deuxième place des catégories « Meilleur jetable ».

Les Vapouround Awards sont l'un des prix annuels les plus prestigieux et font autorité dans l'industrie mondiale du vapotage. Toutes les marques gagnantes sont sélectionnées par un panel de juges professionnels et représentent les performances exceptionnelles de l'année écoulée dans divers segments de l'industrie. Ce n'est pas la première fois que FEELM gagne aux Vapouround Awards, la marque ayant été récompensée avec le prix du Leader de l'industrie et de la Meilleure innovation en 2020.

FEELM a notamment brillé dans la catégorie des systèmes de capsules fermées, avec environ 3,5 millions de capsules vendues dans plus de 50 pays depuis 2018. Ses technologies de bobines en céramique jetables ont également déjà été lancées sur des marchés clés, dont la France, le Royaume-Uni et la Belgique, et seront bientôt disponibles à plus grande échelle dans d'autres pays.

FEELM s'est consacré à adopter des innovations dans le but d'élever les standards de l'industrie vers de nouveaux sommets. Alors que la plupart des produits e-liquides jetables de 2 ml ne fournissent que 600 bouffées, les solutions FEELM Max peuvent désormais fournir 800 bouffées, tout en restant conformes à la TPD.

À la Birmingham Vaper Expo, le samedi lors de son événement de lancement, FEELM a dévoilé sa nouvelle solution jetable innovante, FEELM Max, avec technologie de chauffage avancée de sa bobine en céramique S1. FEELM Max offre plus de bouffées, une plus grande consistance du goût et un embout entièrement visible pour mesurer l'e-liquide, ce qui en fait le meilleur jetable disponible tout en garantissant la conformité avec la réglementation sur le tabac et les produits connexes (TRPR) au Royaume-Uni et la directive sur les produits du tabac (TPD) dans l'UE.

FEELM Max est désormais disponible sur des marchés tels que le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne, et a été bien accueilli par les consommateurs, qui ont déclaré qu'il était plus doux et plus soyeux que d'autres produits.

Nous sommes ravis de continuer à proposer notre technologie FEELM Max à encore plus de consommateurs, tout en veillant à ce que nos solutions soient toujours conformes aux exigences réglementaires là où elles sont vendues.

À propos de FEELM

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE

Fondé en 2009, SMOORE est un chef de file mondial des solutions technologiques d'atomisation, couvrant les domaines des produits à « risque réduit » ainsi que des technologies d'atomisation médicales, pharmaceutiques et de beauté. Bénéficiant d'une recherche interdisciplinaire sur l'atomisation et d'un portefeuille de produits diversifié, SMOORE s'engage à devenir une plateforme avancée et souhaite rendre la vie meilleure.

Avec des investissements continus en R&D et une capacité de fabrication de pointe, SMOORE dispose de 14 centres de recherche technologique dans le monde et ses produits sont disponibles dans plus de 50 pays et régions. SMOORE a annoncé son introduction en bourse à Hong Kong le 10 juillet 2020.

17 mai 2023 à 07:30

