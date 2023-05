Les entreprises suisses misent sur Microsoft pour accélérer le changement





Les entreprises suisses poursuivent prudemment des stratégies cloud-first et cloud-native, notamment en adoptant le cloud public Azure de Microsoft, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm sur l'écosystème de cloud Microsoft pour la Suisse révèle que le pays accuse un retard dans son adoption des technologies de cloud par rapport au reste de l'Europe et aux États-Unis. Azure, par exemple, n'est disponible en Suisse que depuis un peu plus de deux ans. Le rapport note que les grandes entreprises en Suisse ont tendance à adopter Azure en s'associant à de grands fournisseurs de services, tandis que les petites et moyennes entreprises sont plus susceptibles de choisir des partenaires locaux.

« Les clients Azure en Suisse ont souvent une forte concentration régionale », déclare Uwe Ladwig, directeur général d'ISG Suisse. « Ils accordent beaucoup d'importance à une connaissance approfondie du marché suisse. »

Les crises actuelles en Europe, à savoir la guerre, l'inflation et les effets de la pandémie, n'ont pas autant impacté l'économie suisse que dans d'autres pays européens. En conséquence, le marché informatique suisse devrait se développer plus rapidement qu'ailleurs en Europe, selon le rapport d'ISG.

Avec l'adoption accélérée du télétravail pendant la pandémie, les entreprises recherchent des solutions qui les aident à relever des défis tels que la mise en oeuvre d'environnements de travail basés sur SaaS, une communication unifiée, le stockage de fichiers et les performances. ISG explique que la conversion de la téléphonie en une solution avancée centrée sur Microsoft Teams est un élément clé de la plupart des projets suisses.

Le rapport d'ISG indique que dans le passé, les entreprises suisses ont été quelque peu prudentes en matière de migration vers le cloud, mais la pandémie a modifié les stratégies opérationnelles et les budgets informatiques, augmentant ainsi l'adoption globale des technologies de cloud. La plupart des entreprises migrent vers Azure en utilisant des fournisseurs de services ayant des opérations locales et répondant à leurs exigences de sécurité et de conformité.

« Les entreprises en Suisse ont accéléré le rythme de la migration vers le cloud, mais elles le font toujours avec prudence », déclare Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial chez ISG Provider Lens Research. « Les clients suisses, en particulier ceux du secteur bancaire, des services financiers et des assurances, sont prêts à investir massivement dans la sécurité et la protection des données. »

Le rapport examine également comment les entreprises suisses tirent parti de Power Platform pour permettre le développement de logiciels citoyens.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm sur l'écosystème de cloud Microsoft pour la Suisse évalue les capacités de 41 prestataires sur cinq quadrants : Services gérés pour Azure, Microsoft 365 Services, SAP sur Azure Services, Dynamics 365 Services et Power Platform Services.

Le rapport nomme ELCA, SoftwareONE et Swisscom leaders dans quatre quadrants chacun, tandis qu'Ambit Gruppe, Aveniq et isolutions sont nommés leaders dans trois quadrants chacun. Dataone, EveryWare et T-Systems sont nommés leaders dans deux quadrants chacun, tandis qu'Allgeier, Baggenstos, Bechtle, Capgemini, DIGITALL, Kyndryl, Sopra Steria et UMB sont nommés leaders dans un quadrant chacun.

De plus, Eviden/Atos, IOZ AG et Kyndryl sont nommés Rising Stars, à savoir des entreprises avec un « portefeuille prometteur » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d'ISG, dans un quadrant chacun.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Bechtle.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm sur l'écosystème de cloud Microsoft pour la Suisse est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page Web.

À propos de l'étude ISG Provider Lenstm

La série de recherches ISG Provider Lenstm Quadrant est la seule évaluation de prestataire de services de ce type à combiner une recherche empirique et une analyse de marché axées sur les données avec l'expérience et les observations du monde réel de l'équipe de conseil mondiale d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires d'approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers d'ISG utiliseront les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, à travers l'Europe, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et Singapour/Malaisie, avec des marchés supplémentaires à venir prochainement. Pour plus d'informations sur la recherche ISG Provider Lens, rendez-vous sur cette page Web.

Une série d'études complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, propose une évaluation inédite des fournisseurs en partant du point de vue de différents types d'acheteurs spécifiques.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l'automatisation, le cloud et l'analyse de données ; conseil en approvisionnement ; services gérés de gouvernance et de gestion des risques ; services d'opérateur réseau ; conception de stratégie et d'opérations ; gestion du changement ; intelligence de marché et recherche et analyse de technologie. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d'innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.isg-one.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 mai 2023 à 07:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :