Air Canada et flydubai dévoilent un partenariat qui renforcera les liens entre le Canada et le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, le sous-continent indien et l'Asie du Sud





Les transporteurs exploiteront des vols à code multiple dans 9 marchés et des vols interlignes dans plus de 60 autres marchés en plus de celui de Dubaï

MONTREAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Air Canada et flydubai ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat qui permettra d'offrir des choix plus pratiques aux clients qui voyagent entre le Canada et le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, le sous-continent indien ou l'Asie du Sud.

Une fois les approbations réglementaires finales accordées, Air Canada ajoutera son code de commercialisation sur neuf liaisons exploitées par flydubai à partir de Dubaï, ce qui permettra aux clients de voyager dans ces marchés avec la délivrance d'un seul billet. Les liaisons desserviront notamment les villes de Médine, Dammam, Bahreïn, Djedda et Mascate au Moyen-Orient, ainsi que les villes de Colombo et Karachi sur le sous-continent indien.

De plus, grâce à un accord interlignes, les clients pourront profiter de correspondances sans tracas à Dubaï pour plus de 60 destinations desservies par flydubai au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud, dont Katmandou, Djibouti et les Maldives. De ces destinations, trente sont uniques à flydubai et ne sont desservies par aucun autre partenaire d'Air Canada.

« Air Canada est heureuse de s'associer à flydubai et d'accroître sa connectivité au Moyen-Orient et sur le sous-continent indien, deux régions qui sont une source croissante d'immigration et de voyages au Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Ce nouveau partenariat est le complément parfait aux services sans escale à destination de Dubaï, au départ de Toronto et de Vancouver, et il permet de renforcer nos relations avec Emirates, transporteur partenaire d'exploitation à code multiple de flydubai. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de réunir nos réseaux et de créer une meilleure expérience pour nos clients. »

À propos de l'annonce de l'exploitation à code multiple, M. Hamad Obaidalla, chef des affaires commerciales de flydubai, a déclaré : « Nous sommes ravis d'ajouter Air Canada à nos partenaires et d'offrir à ses passagers une expérience de voyage fluide dans le réseau de flydubai. Nous avons hâte de voir se développer ce partenariat qui procure aux passagers les avantages et la commodité des correspondances via la plaque tournante de Dubaï, et nous espérons avoir le plaisir de les accueillir à bord bientôt. »

Les transporteurs aériens prévoient également améliorer davantage le processus de correspondance à Dubaï, et ils travaillent en vue d'offrir des nouveautés en termes de fonctionnalités et de privilèges réciproques aux membres de leur programme de fidélité respectif, lesquelles nouveautés seront annoncées au cours de l'année.

Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com , par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos de flydubai

Au départ de Dubaï, aux Émirats arabes unis, la société aérienne flydubai a développé un réseau de plus de 110 destinations dans plus de 50 pays dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans le Caucase, en Europe centrale et du Sud-Est, ainsi que sur le sous-continent indien. Depuis le début de ses activités en juin 2009, flydubai s'efforce d'éliminer les obstacles en matière de voyage, de créer de la fluidité dans les échanges et le tourisme et d'améliorer la connectivité entre les différentes cultures grâce à son réseau en constante expansion. Le transporteur exploite un jeune parc aérien de plus de 75 appareils 737 de Boeing, offrant aux passagers des services de voyage confortables et pratiques, qu'ils soient en classe affaires ou en classe économique.

