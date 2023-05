La famille Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada s'agrandit





- 11 nouveaux magasins ouvrent leurs portes, dont les deux premiers magasins strictement Babies"R"Us -

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'autorité canadienne en matière de jouets et d'articles pour bébés, Toys"R"Us Canada, est en pleine expansion, ouvrant cet été neuf nouveaux magasins de 25 000 pieds carrés et deux nouveaux magasins strictement Babies"R"Us de 24 000 pieds carrés. En outre, tous les nouveaux magasins rooms + spaces disposeront d'un espace-boutique Toys"R"Us de 1 500 à 2 500 pieds carrés. Cette expansion représente plus de 300 000 pieds carrés d'espace commercial et porte le nombre total de magasins Toys"R"Us et Babies"R"Us dans l'ensemble du pays à 107.

« L'acquisition de la majorité des magasins Bed Bath & Beyond au Canada nous a donné l'occasion d'ouvrir de nouveaux magasins Toys"R"Us dans de nouveaux quartiers à travers le pays. Nos nouveaux emplacements offriront une expérience de magasinage rehaussée, avec des espaces plus grands pour nos fournisseurs, a déclaré Doug Putman, de Putman Investments. Nos deux premiers magasins strictement Babies"R"Us ouvriront à Edmonton dans d'anciens emplacements de buybuy Baby, comblant ainsi un grand vide laissé sur le marché par sa fermeture. »

En plus de l'ouverture de ces nouveaux magasins, deux magasins Toys"R"Us existants, à Burlington et à Newmarket, en Ontario, dévoileront en juin de nouvelles sections élargies de livres et de cadeaux pour adultes, d'une superficie de 6 000 pieds carrés. Ces sections proposeront des cadeaux de marques telles que Umbra, Pavillion et Giftcraft, ainsi qu'une sélection de livres à succès et de cadeaux saisonniers.

« Nous façonnons notre assortiment de produits en fonction de la demande de nos clients, a expliqué Nick Muriella, vice-président du marchandisage et de la chaîne d'approvisionnement chez Toys"R"Us Canada. Par exemple, Toys"R"Us a élargi son assortiment de livres en 2022 et maintenant, grâce à nos sections de livres d'une superficie de 10 000 pieds carrés, nous sommes le magasin de jouets pour les amoureux des livres au Canada. Comme rooms + spaces fait désormais partie du portefeuille de marques de détail de Doug Putman, nous aurons encore plus d'occasions de nous associer à nos fournisseurs pour introduire des marques et des produits nouveaux et inattendus dans nos magasins. »

Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada sont à la recherche de 30 à 40 associés voulant jouer à leurs côtés dans chaque nouveau magasin qui ouvrira ses portes cet été. Il y aura davantage de postes à pourvoir à l'approche des fêtes de fin d'année. Les candidats intéressés sont priés de postuler en ligne.

Les nouveaux magasins Toys"R"Us et Babies"R"Us seront situés dans les villes suivantes :

Alberta :

Edmonton : South Edmonton Common, 2017 98th Street NW (strictement Babies"R"Us, ouverture cet été)

: South Edmonton Common, 2017 98th Street NW (strictement Babies"R"Us, ouverture cet été) Edmonton : West Edmonton Common, 8882 170 Street NW (strictement Babies"R"Us, ouverture cet été)

: West Edmonton Common, 8882 170 Street NW (strictement Babies"R"Us, ouverture cet été) Calgary : Brentwood Village , 3630 Brentwood Road (ouverture cet été)

: , 3630 Brentwood Road (ouverture cet été) Calgary : Township Calgary, 80 Longview Common SE (ouverture cet été)

Colombie-Britannique :

Burnaby : Station Square, 6200 McKay Avenue (ouverture cet été)

: Station Square, 6200 McKay Avenue (ouverture cet été) Kamloops : Columbia Square, 500 Notre Dame Drive (ouverture cet été)

: Columbia Square, 500 Notre Dame Drive (ouverture cet été) Victoria : Uptown Mall, 3600 Uptown Boulevard (ouverture en octobre)

Nouvelle-Écosse :

Halifax : 208 ChainLakeDrive (ouverture cet été)

Ontario :

Nepean : Barrhaven, 3777 Strandherd Drive (ouverture cet été)

: Barrhaven, 3777 Strandherd Drive (ouverture cet été) Toronto : Lawrence and Allen Center (ouverture en octobre)

Québec :

Lanaudière : Galeries de Lanaudière, 540-570 Montée des Pionniers (ouverture en octobre)

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada »)

Toys"R"Us Canada? est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. L'entreprise répand le bonheur dans ses plus de 80 magasins au Canada et par l'intermédiaire de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à tous les stades, qu'il s'agisse de son expansion récemment annoncée dans la catégorie des articles pour la maison avec le nouveau détaillant rooms + spaces, de produits essentiels pour les bébés, l'apprentissage ou des jouets. Offrant une vaste gamme de marques nationales, de produits exclusifs, de programmes novateurs et de partenariats uniques, Toys"R"Us? Canada demeure engagée à créer une destination de premier choix axée sur l'expérience pour toute la famille, offrant une expérience amusante et mémorable en magasin aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. L'entreprise s'efforce également de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités au moyen d'initiatives de bienfaisance qui soutiennent les enfants dans le besoin et leur famille. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

