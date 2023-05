Renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Sonia LeBel annonce une intensification des négociations





QUEBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Désirant accroître la cadence des négociations dans les secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, annonce une intensification des travaux aux tables sectorielles ainsi que de nouvelles mesures, notamment en santé et en éducation.

« L'été et les vacances sont à nos portes. Cependant, je le dis clairement, cela ne pourra pas constituer une excuse pour voir un relâchement dans les discussions aux tables puisque des moments critiques approchent. On parle ici de la période estivale dans le réseau de la santé et de la prochaine rentrée scolaire. Dans ce contexte d'urgence, j'annonce que nous tiendrons des négociations intensives sur l'organisation du travail de la mi-mai jusqu'à la fin de l'été. Nous allons offrir autant de rencontres que nécessaire aux syndicats pour accélérer le rythme aux tables », insiste Mme LeBel.

Des mesures supplémentaires en santé et en éducation

En éducation, le gouvernement annonce également avoir mis sur la table un montant forfaitaire de 12 000$ qui sera offert au personnel enseignant admissible à la retraite (sans réduction) qui acceptera, sur une base volontaire, de demeurer à temps complet en 2023-2024. On estime que près de 7000 enseignants seraient admissibles au cours de la prochaine année scolaire.

Par ailleurs, des sommes de 143 M$ permettront de reconduire, jusqu'à la fin de l'été, les primes offertes aux ressources en santé et services sociaux. De plus, les primes dans la fonction publique sont aussi reconduites pour la même période.

Il importe de souligner que ces mesures s'ajoutent à celles contenues dans l'offre initiale salariale de 9% sur 5 ans aux solutions novatrices sur les priorités gouvernementales et aux offres centrales de 11% à 17%, faites en mars dernier à plus de 280 000 salariées et salariés, soit près de la moitié des effectifs des secteurs public et parapublic, qui sont toutes maintenues dans leur intégralité.

Citations

« La pénurie de main-d'oeuvre n'épargne pas le milieu de l'éducation. C'est pourquoi, à l'approche de la préparation estivale de la prochaine rentrée scolaire, on se doit d'en venir rapidement à des ententes qui seront bénéfiques pour nos enseignants et le personnel scolaire. Je suis heureux que le gouvernement offre un montant forfaitaire de 12 000$ pour inciter les enseignants qui le veulent à retarder d'une année leur retraite. »

M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Devenir un employeur de choix est au coeur du Plan santé que nous avons déposé il y a un an. En plus du travail de ma collègue Sonia LeBel, nous avons mis en place plusieurs initiatives pour y arriver. Nous pouvons notamment penser à l'adoption du projet de loi visant à limiter le recours aux agences privées, ainsi que le dépôt du projet de loi pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace. Nous le savons, la gestion des horaires pose plusieurs défis, mais nous devons faire en sorte de donner des vacances au personnel, tout en offrant des soins de qualité aux Québécois. Avec cette annonce, nous venons une fois de plus appuyer le personnel. »

M. Christian Dubé, ministre de la Santé

