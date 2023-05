Un film de China Matters : Faire revivre la légende chinoise pour les lecteurs du Moyen-Orient





PÉKIN, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Reconnu comme une légende chevaleresque des classiques chinois, Sun Wukong, ou le Roi singe, incarne les idéaux de justice et de bravoure. Il est une icône chez les adolescents.

À partir de l'histoire de La Pérégrination vers l'Ouest, l'un des quatre grands romans classiques chinois, 34 artistes ont collaboré à la création d'une série de livres sur le Roi Singe. Cette série a été traduite en plus d'une douzaine de langues et publiée dans le monde entier au cours des 40 dernières années.

En 2023, la série a été publiée en arabe par Blossom Press, apportant le bien-aimé personnage de Sun Wukong de l'Asie au Moyen-Orient.

« Le Roi Singe n'est pas seulement un superhéros pour les enfants chinois, a déclaré Wang Tao, président de Blossom Press. Son esprit, sa bravoure et sa ténacité incarnent les valeurs partagées par toute l'humanité. »

Historiquement, la Jordanie était autrefois un important poste commercial sur la Route de la soie. Et aujourd'hui, outre les liens commerciaux, les entreprises chinoises ont noué de nouvelles amitiés avec les Jordaniens grâce à des échanges culturels.

« Nous voulons travailler avec des gens de tous les horizons pour présenter cette merveilleuse histoire chinoise à nos amis jordaniens. Nous sommes également impatients d'importer davantage d'histoires jordaniennes en Chine à l'avenir », a déclaré Zhong Guodong, vice-président de SDIC.

SDIC oeuvre à l'investissement industriel au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde, ainsi qu'à la promotion des échanges culturels avec les résidents locaux.

Le documentaire « Monkey King : Journey to the Middle East » (le Roi Singe : voyage au Moyen-Orient), coproduit par SDIC et China Matters, présente l'histoire de la traduction et de la publication de la version arabe du Roi Singe, ainsi que la production d'une vidéo animée du personnage.

L'ambassadeur de Jordanie en Chine Hussam A.G. Al Husseini a déclaré : « Je crois que le peuple arabe aimera et accordera de l'importance à cette histoire. Je pense que ce sont les adolescents et les jeunes qui l'apprécieront le mieux. »

Contact : Zeng Wei

Tél. : 008610-68996996

E-mail : milkandwater@163.com

Lien YouTube : https://youtu.be/DTHibx0uKVM

Vidéo - https://youtu.be/DTHibx0uKVM

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735490/China_Matters_Logo.jpg

17 mai 2023 à 05:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :