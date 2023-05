/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La SP Dabrusin prononcera un discours à l'occasion d'une exposition de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge/

Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et le député d'Ungava et adjoint...





Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité...





À l'aube de l'une des plus longues fins de semaine de l'année, qui signifie pour beaucoup des déplacements vers les chalets et des retrouvailles en famille ou entre amis, Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard »), le détaillant international de...





Cléo, filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans la gestion de la recharge des parcs de véhicules électriques, est fière d'avoir conclu une entente avec Vidéotron. L'entreprise de télécommunications, qui exploite déjà près de 200 véhicules électriques à...





Air Canada et flydubai ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat qui permettra d'offrir des choix plus pratiques aux clients qui voyagent entre le Canada et le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, le sous-continent indien ou l'Asie du Sud....