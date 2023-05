Huitième édition d'Insights-X en automne : rendez-vous international de la branche avec eXtra-Day, et des marques renommées et tendances





NÜRNBERG, Allemagne, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Après un redémarrage réussi l'année dernière, la huitième édition d'Insights-X se profile à l'horizon pour l'automne : du 11 au 14 octobre, le secteur international du papier, de la papeterie et des articles de bureau se réunira à nouveau sur le parc des expositions de Nuremberg. Avec le retour de marques fortes et la promotion de start-up innovantes, le salon dédié au « Stationery, Office, Bags and more » propose aux grands décideurs internationaux un mélange réussi de tendances et de nouveautés au moment idéal pour passer des commandes en automne. L'atmosphère agréable et efficace d'Insights-X, propice au networking, sera renforcée par le développement de soirées événementielles et l'introduction de l'eXtra-Day.



Une journée supplémentaire le week-end

« D'après notre enquête, le samedi s'est révélé être un jour commercial important pour la région DACH, c'est pourquoi nous mettons en oeuvre l'eXtra-Day avec Insights-X cette année », explique Christian Ulrich, porte-parole du comité exécutif de la Spielwarenmesse eG, à propos de la nouvelle durée du salon. En semaine, ce sont surtout les acheteurs des grandes chaînes de magasins de toute l'Europe qui sont attendus et qui, du mercredi au vendredi, pourront puiser dans le vivier complet des exposants dans les halls 12.0, 11.0 et 10.0, tandis que l'ouverture le samedi se concentrera sur le commerce de détail avec des fournisseurs de renom et des animations dans les halls 11.0 et 10.0. La répartition des groupes de produits dans les trois halls du parc des expositions de Nuremberg assure un networking efficace et des distances courtes. Ainsi, les six groupes de produits « Instruments d'écriture et accessoires », « Papier et classement », « Artistique et créatif », « Bureau et espace de travail », « Sacs et accessoires » et « Papeterie et cadeaux » peuvent être découverts dans une atmosphère business détendue chaque jour du salon.

Des marques fortes, des startups créatives

La haute qualité, tant du côté des exposants que des visiteurs, continue d'occuper une place importante du Salon. La phase d'inscription bat son plein. Ainsi, après une pause, les entreprises et marques renommées Faber-Castell, duo schreib & spiel, le groupe Iden et STABILO seront de nouveau présentes. En outre, de grands noms internationaux de la branche comme Clairefontaine et Exacompta (France), Gataric (Bosnie), GIPTA (Turquie), Santoro (Grande-Bretagne) et Seven (Italie) ainsi que les entreprises allemandes Lässig, Online Schreibgeräte, Stylex et Undercover participent à Insights-X. Parmi les pays en tête de liste figurent l'Allemagne, la Chine, la Turquie, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, l'Inde, la Grèce et les Pays-Bas jusqu'à présent. Pour la première fois, il y aura un stand commun turc. Celui-ci se trouve dans le hall 12.0, tout comme les concepts créatifs de start-up d'exposants internationaux et de jeunes entreprises innovantes d'Allemagne. Dans le hall 10.0 se trouvent également l'InsightsArena avec des actions participatives et un Foodcourt.

Découvrir les tendances du papier, de la papeterie et des articles de bureau en live

Grâce à un ensemble optimal de catégories, Insights-X offre aux acheteurs et aux commerçants l'occasion de découvrir les nouveautés et les tendances et de les adapter individuellement à leur assortiment. Dans ce contexte, un thème ne cesse d'évoluer : la durabilité. Elle se manifeste par l'utilisation de plastiques recyclables, de produits rechargeables et de stylos ou papiers à planter. Autre tendance, le papier continue à être très apprécié - sous la forme de carnets de notes soigneusement conçus, d'origami ou encore de papier mâché, qui connaît une renaissance. De plus, les fabricants de stylos classiques enrichissent le secteur des activités artistiques et proposent des kits DIY et de calligraphie. Enfin, le thème des licences est omniprésent dans le segment Back to School, dans lequel Insights-X se distingue particulièrement. Des blockbusters éprouvés comme « Harry Potter », mais aussi de nouveaux films comme « Barbie », « Ariel » ou « Donjons et Dragons » offrent cette année un potentiel pour l'offre de biens.

Une visite de salon riche en expériences

Outre les innovations au moment idéal pour passer des commandes en automne, Insights-X met l'accent sur le networking. L'AfterHour, très appréciée le premier soir du salon, permet de tisser des liens conviviaux avec la branche. Les prochains temps forts auront lieu le vendredi 13 octobre : la fédération duo schreib & spiel tiendra son congrès d'automne l'après-midi sur le parc des expositions. Le soir, les organisateurs invitent les exposants à un grand Get-together. Les participants au salon trouveront le programme complet sur le site www.insights-x.com et sur l'application Insights-X. Le répertoire des exposants avec fonction de filtrage, les plans interactifs des halls et l'espace networking avec fonction de chat et de prise de rendez-vous constituent une aide numérique supplémentaire pour une préparation réussie. Le ticket au prix de 15 euros permet d'accéder à Insights-X pendant toute sa durée et peut également être utilisé comme ticket de transport public. Le salon est ouvert du mercredi au vendredi de 9 à 18 heures (hall 12.0 jusqu'à 17 heures) et le samedi de 9 à 17 heures. La vente des billets débutera le 26 juillet.

« Nous nous réjouissons de continuer à façonner Insights-X en collaboration avec le secteur. Le format étant compact et interactif est désormais encore mieux adapté à nos exposants et au commerce, de sorte qu'en trois ou quatre jours, il permet à chacun de vivre une expérience riche », résume Christian Ulrich.

Insights-X est le salon professionnel de la branche du papier, de la papeterie et des articles de bureau. Chaque année en octobre, cette manifestation réunit les principaux fabricants de marques et fournisseurs de toutes tailles au Parc des Expositions de Nuremberg. Le commerce spécialisé y trouve une vaste offre de produits pour la papeterie, le bureau, les sacs et plus encore. La prochaine édition aura lieu du 11 au 14 octobre 2023, eXtra-Day inclus. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG est l'organisateur de salons et le prestataire de services marketing pour le secteur du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise nurembergeoise organise le premier salon mondial du jouet ? la Spielwarenmesse® ? à Nuremberg, qui est complété par la Spielwarenmesse® Digital. De plus, le salon Internationale Spieltage SPIEL à Essen, le salon Kids India à Mumbai ainsi que le salon Insights-X à Nuremberg font partie du portefeuille. Le nouvel événement BRANDmate à Offenbach est dédié au thème des licences et des partenariats. L'éventail des prestations de l'organisateur comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie ainsi que le programme international de salons World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui emmène les fabricants sur des salons spécialisés en Asie et aux États-Unis avec des participations communes. Dans le monde entier, la Spielwarenmesse eG est présente dans plus de 90 pays par l'intermédiaire de représentants. De plus, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont actives en République populaire de Chine en Inde. La filiale Die roten Reiter GmbH, dont le siège est à Nuremberg, travaille comme agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le descriptif complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse www.spielwarenmesse-eg.com.

