INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un événement d'envergure au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix

Loto-Québec et plusieurs partenaires invitent les représentants des médias à une conférence de presse annonçant la tenue d'un événement d'envergure cet été au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. La conférence de presse aura lieu le 19 mai à 10 h 30...

Plus tôt dans la journée, Bestfly a annoncé une modification de son conseil d'administration et de sa structure de direction en nommant Sameer Adam et Stephan Krainer membres du conseil d'administration afin de soutenir la forte croissance de...