AVIS AUX MÉDIAS - Manon Massé toujours aux côtés des locataires de Mont-Carmel





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, sera aux côtés des aînées de Mont-Carmel lors de leur passage au Palais de justice de Montréal ce matin. Les locataires aînés de Mont-Carmel se battent contre leur propriétaire rénovicteur depuis plus d'un an et demi.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 17 mai 2023

Heure: 8h30 à 9h

Lieu: Palais de justice de Montréal (10 rue Saint-Antoine Est, Montréal)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

17 mai 2023 à 05:00

