Les mineurs ASIC de 3nm de Bitmanu sauvent le secteur du minage de cryptomonnaie





NEW YORK, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Malgré les coups durs récemment subis par le secteur du minage de cryptomonnaie, on constate depuis peu une reprise intéressante, notamment grâce aux mineurs révolutionnaires de Bitmanu. La startup spécialisée dans les cryptomonnaies qui a pris le monde d'assaut place une fois de plus la barre très haut avec trois nouvelles plates-formes de minage ASIC de 3nm , qui offrent des taux de hachage sans précédent et présentent un potentiel de rentabilité impressionnant.

Les nouveaux mineurs de Bitmanu (BM1, BM2 et BM Pro) peuvent être utilisés pour miner du Bitcoin, du Litecoin, du Dash et du Monero, en utilisant les mêmes outils et la même technologie et en consommant très peu d'énergie. Il s'agit d'un changement majeur pour le secteur, car c'est la première fois qu'un mineur de cryptomonnaie offrant un retour sur investissement de moins d'un mois est mis sur le marché.

Voici les taux de hachage des mineurs récemment lancés :

BM1 : 760 TH/s pour le Bitcoin, 80 GH/s pour le Litecoin, 15 TH/s pour le Dash, 6 MH/s pour le Moreno

BM2 : 1 220 TH/s pour le Bitcoin, 128 GH/s pour le Litecoin, 25 TH/s pour le Dash, 10 MH/s pour le Moreno

BM Pro : 3 900 TH/s pour le Bitcoin, 400 GH/s pour le Litecoin, 75 TH/s pour le Dash, 32 MH/s pour le Moreno

Mais ce n'est pas la seule innovation de la gamme de mineurs BM. Grâce à ces taux de hachage, les nouveaux mineurs consomment également peu d'énergie, évitant ainsi les frais d'électricité élevés autrefois associés au minage de cryptomonnaie. La consommation électrique descend à 650 W avec le BM1, à 850 W avec le BM2 et à 2 200 W avec le BM Pro.

Simples, rapides et sûrs

La vraie prouesse est la simplicité et la convivialité de ces mineurs. Même les personnes n'ayant aucune expérience avec les cryptomonnaies peuvent les utiliser, puisqu'il suffit d'avoir l'électricité et une connexion à Internet. Cette combinaison de vitesse, d'efficacité énergétique et d'intuitivité, alliée aux protocoles de sécurité les plus stricts, crée des facteurs de rentabilité inédits dans le secteur du minage de cryptomonnaie.

Pour en savoir plus sur Bitmanu, rendez-vous sur https://bitmanu.com/

Bitmanu est une société de fabrication créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des cryptomonnaies, dont la vocation est de faire bénéficier le public des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de cryptomonnaies qui offrent un retour sur investissement ultrarapide et peuvent être configurés et utilisés par tous, quelles que soient leur expérience et leurs connaissances.

17 mai 2023 à 04:57

