AIT Worldwide Logistics accueille Mario Cavallucci à la tête de ses opérations en Europe





AIT Worldwide Logistics, leader des solutions de chaîne d'approvisionnement, a embauché Mario Cavallucci, vétéran de l'industrie de la logistique, en tant que vice-président des opérations européennes de l'entreprise. Il rejoint le transitaire mondial avec des décennies d'expérience éprouvée dans la chaîne d'approvisionnement au sein de nombreux domaines, notamment les services logistiques, le leadership, le développement personnel et la diversité culturelle.

« Nous sommes convaincus que le leadership de Mario jouera un rôle déterminant à la fois dans nos plans stratégiques visant à accroître la présence d'AIT sur le marché européen et dans le développement d'une culture équilibrée à l'appui de notre mantra : "Une équipe, une vision" », déclare Keith Tholan, président et directeur de l'exploitation.

Mario Cavallucci a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement, dont plus de 20 ans à des postes de direction, avec un palmarès de succès dans de nombreuses entreprises de logistique bien connues en Europe.

« Je suis ravi de rejoindre l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de notre industrie », déclare-t-il. « J'ai hâte de rencontrer mes collègues et, ensemble, de faire d'AIT l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques en Europe, en me concentrant sur la création de valeur durable pour nos clients. »

Mario Cavallucci est responsable de la supervision de toutes les opérations européennes d'AIT et de la conduite des efforts pour offrir une expérience client de classe mondiale. Les équipes de services partagés de la société dans la région collaboreront avec lui et continueront de rendre compte à leurs chefs d'entreprise respectifs. Mario Cavallucci relève du directeur commercial d'AIT, Greg Weigel.

Il finalise également les intégrations des acquisitions récentes, développe la stratégie d'expansion de l'entreprise pour l'Europe et soutient la croissance organique et inorganique dans la région.

En plus de sa maîtrise de quatre langues, Mario Cavallucci appartient au Club of Logistics, à la Young Presidents' Organization et à l'International Propeller Club. Basé à Hambourg, en Allemagne, il prévoit de beaucoup voyager dans les mois à venir afin de visiter les sites AIT à travers l'Europe.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement basé à Chicago s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, y compris l'aérospatiale, l'automobile, la vente au détail, l'alimentation, le gouvernement, la santé, la technologie de pointe, les sciences industrielles et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT personnalise les livraisons porte-à-porte par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et du budget. Avec des coéquipiers experts répartis sur plus de 110 sites dans le monde en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de service complet d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et des services haut de gamme. En savoir plus sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 mai 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :