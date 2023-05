GIGABYTE présentera sa vision de "l'informatique de demain" au COMPUTEX 2023, avec des solutions d'IA et des ordinateurs dernier cri





GIGABYTE, l'un des principaux innovateurs en matière de matériel informatique et de solutions de serveurs, annonce une exposition sans précédent au COMPUTEX 2023. Fidèle à son thème de "l'informatique de demain", GIGABYTE présentera toute ses avancées techniques, notamment ses serveurs de pointe AI/HPC, ses solutions informatiques écologiques, ses produits de gaming et destinés au secteur créatif, ses PC industriels, ses titres intelligents IA ainsi que sa technologie pour véhicules autonomes.

Parallèlement à l'exposition de ses produits, GIGABYTE organisera un "Tech Talk" de quatre jours avec des intervenants d'AMD, Ampere, Intel et NVIDIA, qui partageront leurs vision sur l'avenir de l'informatique et son impact sur le paysage technologique. L'exposition se tiendra du 30 mai au 2 juin au 1er étage du Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1.

Prenez une longueur d'avance dans l'ère de l'IA avec les serveurs GPU/HPC sans précédent de GIGABYTE

L'émergence de ChatGPT et de diverses applications d'IA générative sont en train de révolutionner l'industrie, avec pour corollaire une demande sans précédent de serveurs informatiques dédiés à l'IA. À l'occasion de COMPUTEX, GIGABYTE et sa filiale, Giga Computing, présenteront une gamme de serveurs accélérés par GPU et de serveurs HPC de dernière génération. Ces solutions permettent d'accélérer l'analyse de données exascale, l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, l'inférence, les modèles de langage de grande taille (LLM) ainsi que les tâches d'apprentissage génératif de l'IA, ouvrant ainsi la voie à des avancées sans précédent dans le domaine du développement de l'IA.

Les derniers serveurs GPU/HPC s'appuient sur les plateformes CPU les plus récentes, les cartes accélératrices GPU et les technologies d'inférence et d'apprentissage profond de l'IA mises au point par des partenaires technologiques de premier ordre. Avec la conception exclusive de serveurs à densité optimisée et la technologie de refroidissement de GIGABYTE, les serveurs de calcul d'IA assurent des performances et une efficacité énergétique supérieures, permettant aux entreprises et aux institutions de se positionner au premier plan de l'industrie de l'IA.

Des centres de données durables grâce aux solutions de refroidissement par immersion de GIGABYTE

Avec l'avènement de la technologie de l'IA, la consommation accrue d'électricité et les émissions de carbone ont suscité des inquiétudes, stimulant la demande en solutions de refroidissement pour les centres de données, conçues pour réduire la consommation d'énergie, stimuler les performances informatiques et alléger le coût total de possession (CTP). GIGABYTE présentera pour la première fois au COMPUTEX trois réservoirs de refroidissement par immersion et leurs serveurs correspondants, mettant ainsi en avant ses solutions d'informatique écologique déjà très appréciées.

Les solutions de refroidissement par immersion de GIGABYTE ont établi des normes remarquables en matière d'efficacité énergétique et de rentabilité. Cela explique leur succès auprès des géants mondiaux des semi-conducteurs, des services de télécommunication et des centres de recherche européens de premier plan. Les solutions complètes de GIGABYTE incluent les réservoirs de refroidissement par immersion, les conceptions de configuration de serveur ainsi que les mécanismes de contrôle et d'ajustement automatiques, pour permettre aux entreprises et aux institutions de s'engager dans le développement durable et de se démarquer sur le plan de l'innovation.

Explorez les ordinateurs destinés aux jeux et aux créateurs avec surfréquençage éclair

Au-delà des solutions destinées aux entreprises, GIGABYTE présentera une gamme complète d'ordinateurs, notamment les cartes mères AORUS et AERO, les cartes graphiques et les ordinateurs portables primés au Red Dot Design Award 2023, ainsi que le kit d'assemblage STEALTH 500 qui a décroché le CES Innovation Award, les disques durs SSD et les moniteurs 4K grand format. Autant de nouveautés qui illustrent les prouesses techniques et l'esthétique hors pair de GIGABYTE. Les férus de technologie qui visiteront le stand auront le plaisir de découvrir comment les ordinateurs de GIGABYTE repoussent les limites de la performance tout en offrant des expériences immersives.

Découvrez les tendances de l'IA à la pointe de l'industrie au Tech Talk de GIGABYTE

Durant les quatre jours de l'exposition COMPUTEX, le stand de GIGABYTE organisera des sessions "Tech Talk" sur divers thèmes. Des experts en technologie de premier plan partageront des informations sur les progrès de l'IA et les technologies informatiques écologiques, présentant au public diverses perspectives sur "l'informatique de demain".

Visitez la page de l'événement COMPUTEX de GIGABYTE.

17 mai 2023

