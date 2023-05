Nagarro affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 23,7 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, 22,9 % en devises constantes





MUNICH, Allemagne, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial en matière de solutions d'ingénierie et de technologie numériques, a publié aujourd'hui ses chiffres financiers non vérifiés pour le premier trimestre 2023 et son relevé trimestriel.

Nagarro a poursuivi sa croissance en devises constantes au premier trimestre de 2023, avec une croissance trimestrielle en devises constantes de 2,6 % par rapport au quatrième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires est passé à 229,5 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 185,5 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 23,7 % sur 12 mois (22,9 % en devises constantes), tandis que le chiffre d'affaires organique sur 12 mois a augmenté de 22,2 % (21,4 % en devises constantes). Le bénéfice brut est passé de 50,4 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 61,4 millions d'euros au premier trimestre 2023. La marge brute a légèrement baissé, passant de 27,1 % au premier trimestre 2022 à 26,8 % au premier trimestre 2023. L'EBITDA ajusté a augmenté de 2,4 millions d'euros, passant de 29 millions d'euros (15,6 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2022 à 31,4 millions d'euros (13,7 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre 2023. L'EBITDA a augmenté de 2,9 millions d'euros, passant de 27,9 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 30,8 millions d'euros au premier trimestre 2023. L'EBIT a augmenté de 2,6 millions d'euros, passant de 20,5 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 23,1 millions d'euros au premier trimestre 2023. Le bénéfice net a augmenté de 1,2 million d'euros, passant de 13,9 millions d'euros au premier trimestre 2022 à 15,1 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Les entrées de trésorerie d'exploitation du premier trimestre 2023 ont augmenté, passant à 17 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 2,9 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le délai d'encours des ventes, calculé à partir du chiffre d'affaires trimestriel et incluant les actifs sur contrats et les créances commerciales, était de 69 jours au 31 mars 2023, la même valeur qu'au 31 décembre 2022.

L'entreprise a intégré un nombre net de 696 professionnels au premier trimestre de 2023, la plupart des recrutements nets étant des stagiaires plutôt que des recrutements latéraux.

« Il s'agit du premier trimestre pour lequel nous communiquons notre Net Promoter Score, ou NPS. Notre NPS de 65 montre que nos clients nous aiment autant que nous les aimons, a déclaré Vaibhav Gadodia, directeur général et directeur technique. Tout comme nos clients, nous sommes impatients que l'économie redémarre afin de pouvoir accélérer l'utilisation de la technologie pour stimuler leur croissance et la nôtre. »

Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023 le 15 mai 2023 à 13h00 CEST (04h00 PT / 06h00 CT / 07h00 ET / 12h00 BST / 15h00 GST / 16h30 IST / 19h00 SGT / 20h00 JST). Pour y assister, veuillez vous inscrire à l'avance : https://web.lumiagm.com/170530490 .

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie environ 19 000 personnes dans 34 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected] .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

17 mai 2023 à 03:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :