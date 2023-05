Sonata Software : le chiffre d'affaires international en dollars a augmenté de 8,6 % par rapport au trimestre précédent, et la contribution au PIB a augmenté de 2,9 % par rapport au trimestre précédent





Le bénéfice après impôt consolidé de l'exercice 2023 est 20 % plus élevé que celui de l'année précédente avec un bénéfice après impôt au quatrième trimestre 2023 s'élevant à 113,8 crores (bénéfice après impôt normalisé après les dépenses uniques de fusion et d'acquisition : 126,8 crores). Le Conseil d'administration recommande un dividende final de 8,75 crores par action (dividende de l'exercice 2023 : 15,75 crores par action).

BANGALORE, Inde, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, entreprise mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a publié aujourd'hui ses états financiers vérifiés pour le quatrième trimestre de l'année 2023 et l'exercice clos le 31 mars 2023.

































en crores Description

Pour le trimestre clos

Pour l'exercice clos



31-MAR-2023

31-DÉC-2022

Par rapport au trimestre précédent

31-MAR-2022

Par rapport à l'année précédente

31-MAR-2023

31-MAR-2022

Par rapport à l'année précédente Chiffre d'affaires































Services IT internationaux

533,5

489,6

9 %

413,9

29 %

1 920,4

1 493,8

29 % Produits et services nationaux

1 383,4

1 773,6

-22 %

1 051,0

32 %

5 540,0

4 066,9

36 % Consolidé

1 913,5

2 260,8

-15 %

1 463,6

31 %

7 449,1

5 553,4

34 %

































EBITDA































Services IT internationaux

123,5

123,2

0 %

113,8

9 %

482,0

425,0

13 % Produits et services nationaux

54,0

51,7

4 %

39,5

37 %

196,8

142,4

38 % Consolidé

176,7

172,8

2 %

153,1

15 %

675,0

565,7

19 %

































Bénéfice après impôt































Services IT internationaux 1

74,8

81,3

-8 %

72,4

3 %

310,7

274,5

13 % Produits et services nationaux

39,0

36,3

8 %

28,5

37 %

141,2

101,8

39 % Consolidé 2

113,8

117,6

-3 %

100,9

13 %

451,9

376,4

20 %

Remarques : 1. Les services IT internationaux incluent les résultats de Quant Systems Inc. à compter du 10 mars 2023, date de finalisation de l'acquisition. 2. Le bénéfice après impôt inclut un coût d'acquisition unique (net d'impôts) de 13 crores. Le bénéfice après impôt normalisé pour le quatrième trimestre 2023 s'élève à 126,8 crores.

S'exprimant sur les résultats trimestriels, M. Samir Dhir, directeur général et PDG de la société, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer un nouveau trimestre caractérisé par une croissance inégalée dans l'industrie. Notre chiffre d'affaires en roupies pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent (8,6 % en dollars). Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires en roupies a augmenté de 29 %. (18,1 % en dollars). Le bénéfice après impôt consolidé de l'exercice 2023 est 20 % plus élevé que celui de l'année précédente. Nos solutions axées sur la modernisation nous ont permis de remporter trois contrats importants, dont le plus important que nous n'ayons jamais réalisé, d'une valeur de 160 millions de dollars. En outre, ce trimestre, nous avons finalisé l'acquisition de Quant Systems, qui est venue renforcer nos secteurs verticaux BFSI et des soins de santé, dont l'incubation a été récemment annoncée. »

Commentant toujours les résultats, M. Sujit Mohanty, directeur général et PDG de Sonata Information Technology Limited, a affirmé : « Notre division dédiée aux produits et services nationaux a connu une année de performances financières exceptionnelles. Notre contribution brute a augmenté de 2,9 % par rapport au trimestre précédent et de 29 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice après impôt consolidé de l'exercice 2023 est 39 % plus élevé que celui de l'année précédente. Nous constatons les résultats positifs de l'attention portée aux ventes d'annuités pluriannuelles aux entreprises et nous continuerons à donner la priorité aux entreprises clientes pour stimuler la croissance. »

Faits marquants relatifs à la performance trimestrielle :

Consolidé :

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 913,5 crores ;

L'EBITDA atteint 176,7 crores , soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent ;

Le bénéfice après impôt s'élève à 113,8 crores ;

La trésorerie nette et les équivalents de trésorerie représentent environ 451 crores (nets d'emprunts).

Services IT internationaux :

Le chiffre d'affaires s'élève à 533,5 crores , soit une hausse de 9 % par rapport au trimestre précédent ;

Le chiffre d'affaires en dollars américains s'élève à 65,8 millions, soit une croissance de 8,6 % par rapport au trimestre précédent et de 18,1 % par rapport à l'année précédente ;



L'EBITDA atteint 123,5 crores ;

Le bénéfice après impôt s'élève à 74,8 crores ;

17 nouveaux clients ;



Le délai moyen de recouvrement des créances des services internationaux pour l'exercice 2023 est de 45 jours ;



Stratégie globale de fourniture de services de modernisation basés sur les résultats en utilisant notre modernisation basée sur les domaines et les technologies, ancrée par des GTM exécutés via Platformation TM ;

Forte croissance des compétences numériques, notamment pour les services Cloud gérés et les services numériques de Platformation TM (Microsoft et open source) et les secteurs verticaux ciblés (p. ex. TMT, les soins de santé et les sciences de la vie, la fabrication, la vente au détail/CPG/TTH, BFSI et les secteurs émergents) ;

(Microsoft et open source) et les secteurs verticaux ciblés (p. ex. TMT, les soins de santé et les sciences de la vie, la fabrication, la vente au détail/CPG/TTH, BFSI et les secteurs émergents) ;

Bayer a choisi Sonata comme premier partenaire SI pour sa nouvelle solution Agri-Food Cloud ; Sonata est désormais un partenaire mondial de Sinequa ;



Notre pipeline reste sain et solide grâce à de nombreux nouveaux contrats numériques conclus avec des clients existants et de nouveaux clients.

Produits et services nationaux :

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 383,4 crores ;

;

L'EBITDA atteint 54 crores , soit une hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent ;

, soit une hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent ;

Le bénéfice après impôt s'élève à 39 crores , soit une hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent ;

, soit une hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent ;

Le délai moyen de recouvrement des créances pour l'exercice 2023 est de 37 jours.

À propos de Sonata Software

Nandita Venkatesh

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Inde

Tél. : +91 80 67781996

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

17 mai 2023

