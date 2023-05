Johnson Controls fournira quatre pompes à chaleur industrielles pour le projet de chauffage utilisant les eaux usées de la ville de Hambourg





Johnson Controls fournira des solutions de chauffage respectueuses de l'environnement à la ville de Hambourg

Les pompes à chaleur d'une puissance de 60 mégawatts (MW) permettront de chauffer jusqu'à 39 000 foyers grâce aux eaux usées

Près de 66 000 tonnes de CO 2 devraient être évitées par an

HAMBOURG, Allemagne, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouvel accord pour aider la ville de Hambourg, en Allemagne, à décarboniser son réseau de chauffage urbain. Dans le cadre d'un projet collaboratif entre HAMBURG WASSER (Hamburg Water) et Hamburg Energiewerke (Hamburg Energy), Johnson Controls équipera le site de Dradenau de la station centrale d'épuration des eaux résiduaires de Hambourg d'un nouveau système de pompe à chaleur qui permettra d'éviter l'émission d'environ 66 000 tonnes de CO 2 par an. Les études techniques détaillées sont en cours et l'usine devrait fournir à la ville du chauffage sans énergie fossile à l'aide des nouvelles pompes à chaleur dès 2025.

Selon les termes de l'accord, Johnson Controls installera quatre pompes à chaleur industrielles, d'une puissance de 15 MW, qui fourniront une solution de chauffage respectueuse de l'environnement à plus de 39 000 unités résidentielles. Plutôt que de recourir au chauffage utilisant des combustibles fossiles, les pompes à chaleur extrairont la chaleur des eaux usées traitées qui quittent l'usine chaque jour et l'injecteront dans le système central de chauffage urbain de Hamburg Energie, qui fait partie du réseau de chauffage Energiepark Hafen (le parc énergétique du port de la ville). Ce projet est l'un des premiers projets de pompe à chaleur industrielle en Allemagne.

« L'électrification du chauffage et du refroidissement est une étape clé de la transition énergétique et de la réalisation des objectifs de décarbonisation de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Les pompes à chaleur jouent un rôle crucial en nous permettant d'exploiter des ressources de chauffage renouvelables inexploitées et en ouvrant la voie à un système énergétique plus intégré et durable », a déclaré Tomas Brannemo, président de Johnson Controls, EMEALA. « En tant que leader dans le domaine des technologies du bâtiment et grâce à notre capacité à fournir une installation et une offre de services sur mesure, nous avons la fierté d'avoir été choisis pour ce projet stratégique et nous nous réjouissons de soutenir Hambourg dans sa démarche vers la neutralité carbone. Ce projet permettra de placer la barre plus haut dans le secteur des services publics en Europe en ce qui concerne le chauffage écologique. »

« Les eaux usées sont une ressource précieuse que nous utilisons depuis longtemps pour la production d'énergie respectueuse de l'environnement et dont nous continuons d'exploiter le potentiel », explique Ingo Hannemann, directeur technique et porte-parole du conseil d'administration de HAMBURG WASSER. « La chaleur résiduelle contenue dans les eaux usées traitées est extraite par les pompes à chaleur et injectée dans le réseau de chauffage urbain en tant que chaleur utilisable. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir de cette manière le parc énergétique portuaire et, en tant que partenaire de solution de la ville, d'aider à lancer un projet qui fournira à Hambourg de la chaleur provenant de sources renouvelables. »

« Pour l'approvisionnement en chaleur de Hambourg, nous nous appuierons à l'avenir sur un système énergétique modulaire. Nous produirons la majeure partie de la chaleur respectueuse de l'environnement dans notre parc énergétique portuaire à l'aide de processus industriels, du recyclage des déchets et de la station d'épuration de HAMBURG WASSER », a ajouté Christian Heine, porte-parole de la direction de Hamburger Energiewerke. « Le projet de chauffage utilisant les eaux usées de la ville de Hambourg est un exemple de la manière dont la transition thermique peut réussir si nous utilisons systématiquement des sources d'énergie locales et des technologies de pointe. »

Les pompes à chaleur seront fournies par l'usine ultramoderne de Johnson Controls à Nantes (France), l'un des plus grands sites de l'entreprise pour la fabrication d'équipements de solutions de réfrigération et de pompes à chaleur industrielles destinées à la région EMEA.

Johnson Controls possède une longue expérience dans le domaine des pompes à chaleur, avec plus de 50 ans de savoir-faire dans l'utilisation de réfrigérants durables dans différentes plages de température. L'entreprise a été la première à commercialiser des pompes à chaleur écologiques en 1982 et offre aujourd'hui le portefeuille de technologies et de fluides frigorigènes le plus complet d'Europe.

Outre le projet avec Hamburg Water, Johnson Controls fournit également des pompes à chaleur similaires à des entreprises de services publics telles que EnBW Stuttgart, Stadtwerke Rosenheim et Vienna Energy.

