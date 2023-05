Quectel inaugure son nouveau siège social dédié à l'innovation et se prépare à des plans de croissance agressifs avec l'ouverture de l'usine intelligente la plus avancée au monde





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, annonce aujourd'hui la pose de la première pierre de son nouveau siège social de Shanghai dédié à l'innovation et a également célébré récemment un évènement important marqué par l'ouverture de son nouveau Global Intelligent Manufacturing Center (GIMC) à Changzhou.

Proposant une automatisation avancée de l'IoT, le nouveau site GIMC dispose d'une ligne de production entièrement fonctionnelle combinant les dernières technologies, notamment l'intelligence de pointe, l'apprentissage automatique, la robotique et les solutions de vision artificielle élaborées grâce aux dernières technologies de modules intelligents de Quectel ; la capacité de production s'en voit d'autant plus élargie pour garantir l'approvisionnement et sécuriser les clients mondiaux sur la qualité des produits.

Système de stockage entièrement automatisé avec 65 000 cubicules de matériel, pouvant prendre en charge un approvisionnement en matériel de 40 lignes SMT fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et basé sur des commandes en temps réel. Processus sans contact de bout en bout avec des véhicules à guidage automatique pour le transport des matières premières vers les lignes de production, la livraison des produits semi-finis de SMT (montage en surface) pour les tests et l'emballage final avec un minimum de main-d'oeuvre. 30 lignes SMT Fuji NXT-III avec système de surveillance MES de Siemens, permettant de produire jusqu'à 150 millions de modules par an. 85 Stations de test automatique Quectel Self Design avec des fichiers de logs de test complets pour chaque module produit. 40 systèmes d'inspection automatique et d'emballage conçus par Quectel.

La construction du projet GIMC a démarré en septembre 2021 et il entrera en service en 2023. L'usine intelligente améliorera encore les capacités de production de Quectel, renforçant ainsi sa compétitivité essentielle. Le centre occupe une superficie de 72 000 mètres carrés, avec une aire de construction totale de 160 000 mètres carrés. Le GIMC est capable de fabriquer la gamme complète des modules de Quectel, notamment les modules 4G, les modules 5G, les modules intelligents, les modules de qualité automobile, les modules IoT à bande étroite, les modules GNSS, les modules Wi-Fi et les antennes.

« Notre nouvelle usine intelligente est une étape importante vers la nouvelle génération de fabrication intelligente et garantira à la fois la qualité de nos produits et notre capacité de production, suffisante pour répondre à plusieurs exigences élevées de nos clients mondiaux », a déclaré Patrick Qian, CEO de Quectel. « Appliquer l'innovation de l'IoT à nos propres processus nous aidera non seulement à améliorer la qualité de nos produits, mais aussi à accélérer le développement du marché mondial de l'IoT et à servir de catalyseur pour l'ensemble de l'écosystème de l'IoT ».

Récemment, Quectel a aussi posé la première pierre de son nouveau siège social à Shanghai. « Le nouveau siège social est conçu pour offrir un environnement moderne et intelligent qui incite les meilleurs à travailler, à exceller et à innover car il dépasse les normes les plus élevées en matière de durabilité, de santé et de bien-être », a poursuivi M. Qian ». Il accueillera le centre de R&D de Quectel et le showroom d'innovation IoT et réunira certains des plus grands ingénieurs et leaders mondiaux dans l'IoT pour accélérer l'innovation et façonner l'avenir de l'IoT ». Le nouveau siège social d'environ 100 000 mètres carrés servira de centre pour les fonctions administratives et de R&D, mais il offrira également un large gamme d'aménagements, notamment des installations sportives, des espaces de conférence, des jardins extérieurs, des services de restauration et de grands parkings. L'entreprise prévoit d'inaugurer officiellement le nouveau siège et d'y commencer ses activités en 2025.

Fondée en 2010, Quectel n'a cessé de se développer rapidement pour devenir un fournisseur mondial de premier plan de solutions IoT couvrant les modules cellulaires, les modules Wi-Fi, les modules intelligents, les modules automobiles, les modules GNSS, les antennes ainsi que les services de connectivité et de certification.

