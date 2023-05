Alphiya Joncas reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine





LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année aux Îles-de-la-Madeleine à l'artiste visuelle et autrice Alphiya Joncas. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et de production au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion d'une cérémonie organisée par Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, aux Pas Perdus, à Cap-aux-Meules.

« Les oeuvres d'Alphiya Joncas s'inscrivent dans une démarche rigoureuse, ancrée dans la communauté et dans laquelle la notion de territoire est toujours présente. Sa plume est à la fois riche, sensible et mature, alors que ses oeuvres visuelles dépassent les cadres habituels de la présentation d'images. Il s'agit d'un véritable coup de coeur artistique », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie d'Alphiya Joncas

Née en Russie, Alphiya Joncas est une artiste qui vit et travaille aux Îles-de-la-Madeleine. Empreinte d'une poétique insulaire, sa pratique se déploie principalement à travers les médiums photographiques et textuels. Comme ses images et son territoire, Alphiya évolue au rythme des saisons. Sa pratique se dessine au gré de ses promenades, de ses voyages et de ses mouvements nomades sur l'archipel. Alphiya bâtit des lieux imaginaires avec ses photos, comme pour retranscrire les vagues qui la traversent. Elle trace des contours, des géographies fictives où elle tente d'habiter; capture les paysages en fluctuation.

Alphiya et ses oeuvres sont horizons. Elles présentent la nature comme un refuge dans lequel il faut s'étendre. Pour Alphiya, se laisser guider par les envolées intuitives et les déplacements est une façon de statuer que nous appartenons au territoire. (Texte : Eve Laliberté)

Pour découvrir le travail d'Alphiya Joncas, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine

Créée en 1990, Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine permet non seulement de dynamiser la vie culturelle et d'apporter du soutien aux artistes et aux organismes culturels du territoire, mais concourt également à affirmer la contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement socio-économique de l'archipel. Sa mission est de veiller à l'épanouissement et au rayonnement des arts et de la culture des Îles.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans.



SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

16 mai 2023 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :