Boomi change la donne en matière d'intégration et d'automatisation avec Boomi AI

BoomiTM, chef de file de la connectivité intelligente et de l'automatisation, présente aujourd'hui Boomi AI : une expérience utilisateur inédite et simplifiée exploitant l'IA générative pour connecter et intégrer les applications, les données, les processus, les personnes et les équipements au sein des organisations, pour des résultats commerciaux plus rapides que jamais.

"Le lancement de Boomi AI marque à nouveau une étape importante de notre longue histoire en matière d'innovation dans l'industrie de l'intégration", a déclaré Ed Macosky, responsable produit chez Boomi. "Nous avons ouvert la voie à la première plateforme d'intégration low-code et cloud-native en tant que service (iPaaS), bouleversant ainsi le marché des middlewares voici plus de 20 ans. Boomi a ensuite lancé, il y a plus de dix ans, le développement assisté par l'IA avec Boomi Suggest, révolutionnant à nouveau le marché. Aujourd'hui, nous passons à la vitesse supérieure en mettant l'IA au premier plan de notre plateforme d'intégration intelligente et d'automatisation, pour concevoir et déployer des intégrations responsables, offrant ainsi à nos clients la possibilité de transformer l'automatisation de leurs activités."

Dans un marché en perpétuelle évolution, les entreprises investissent massivement pour moderniser leurs opérations numériques. Selon IDC, les dépenses mondiales en matière d'IA augmenteront de 26,9 % cette année. Les écosystèmes déconnectés entravent toutefois la capacité des équipes informatiques à se concentrer sur les initiatives stratégiques. Les outils, applications et données fragmentés sont source de confusion et de problèmes de coordination, dans la mesure où il manque aux équipes une plateforme centralisée pour l'intégration, la gestion des API, l'orchestration et l'automatisation, élément chronophage pour la maintenance, au détriment de l'innovation.

Le moteur d'IA de Boomi repose par les quelque 20 000 clients de l'entreprise, la plus importante base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration. Boomi AI exploite les métadonnées anonymes, les modèles et les meilleures pratiques des 200 millions d'intégrations réalisées avec la plateforme Boomi afin de roder les modèles d'IA à la création d'intégrations de haute qualité adaptées à divers processus et applications métier, comme la gestion des données, l'optimisation de l'expérience client ou encore les processus de la chaîne d'approvisionnement.

"Grâce à sa solide base de connaissances, le moteur d'IA de Boomi se distingue nettement des outils de développement assistés par l'IA actuellement disponibles. Il profite en outre aux utilisateurs en testant continuellement les modèles pour garantir une intégration optimale et détecter rapidement les risques et les erreurs, permettant ainsi aux clients de réaliser des gains considérables en termes d'efficacité, d'améliorations opérationnelles et de résultats commerciaux", a ajouté M. Macosky.

Le potentiel de Boomi AI au service des entreprises :

Conception de connexions : Boomi AI permet de concevoir des processus d'intégration, des interfaces de programmation d'applications ainsi que des modèles de données de référence intégrant les meilleures pratiques issues de millions de cas d'utilisation probants, au moyen d'une commande rapide, telle que "Connecter mon CRM et mes systèmes de facturation".

Des opérations optimisées : Grâce aux informations intelligentes de Boomi AI, les problèmes sont résolus de manière proactive, la maintenance prédictive est facilitée, les mises à jour automatisées et les ressources sont optimisées afin que les logiciels s'autogèrent efficacement. Les information , telles que "Un attribut de données dans Salesforce a été modifié. Voulez-vous l'appliquer à l'ensemble de vos systèmes ?" accélèrent et simplifient des tâches auparavant fastidieuses.

Des expériences structurées : Boomi AI est capable d'interpréter les objectifs de l'entreprise et de coordonner les processus entre les applications. La solution facilite la prise de décision, simplifie les tâches et renforce l'engagement tout en offrant un historique d'audit et des invitations à confirmer la pertinence des intentions, afin que les décisions et les résultats soient explicables en permanence, renforçant les synergies entre l'informatique et l'entreprise. Une simple invitation comme "Automatiser le traitement des factures" permet aux équipes informatiques et aux responsables de l'entreprise de se concentrer sur les aspects les plus importants.

Un développement responsable de l'IA : Les algorithmes d'IA de Boomi sont conçus pour éviter les biais et l'injustice en respectant les règles éthiques de développement et d'utilisation de l'IA au sein de la plateforme Boomi. Ces règles assurent que la technologie d'IA de Boomi est utilisée de manière transparente et responsable, et qu'elle respecte les principes éthiques et les lois en vigueur. Boomi a par ailleurs obtenu l'autorisation modérée du Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), un programme gouvernemental assurant une approche standardisée de l'évaluation de la sécurité. Boomi AI ne conserve aucune information spécifique au client.

"Dans le marché actuel en pleine évolution, les entreprises ont besoin d'outils plus puissants leur permettant des performances supérieures, et l'IA leur offre de nouveaux moyens pour y parvenir", explique Dion Hinchcliffe, Vice-président et Analyste principal de Constellation Research. "En adoptant les nouvelles approches de l'IA, les entreprises seront en mesure d'atteindre de nouveaux seuils d'efficacité, d'innovation et de compétitivité, pour saisir rapidement les opportunités et s'assurer que leurs activités sont adaptées à l'avenir."

Pionnier de la plateforme d'intégration cloud-native en tant que service (iPaaS), Boomi compte sur une communauté croissante de plus de 100 000 membres et un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes globaux (GSI) en matière d'iPaaS. L'entreprise dispose d'un réseau mondial de partenaires, tels qu'Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake, et collabore avec les plus grands fournisseurs de services de cloud hyperscaler, comme Amazon Web Services, Google, et Microsoft, entre autres.

Présente au palmarès Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 comme l'une des entreprises technologiques américaines affichant la croissance la plus rapide et la plus innovante, Boomi a récemment intégré la liste de Nucleus Research des "Hot Companies to Watch in 2023." La société s'est également distinguée par de nombreux prix, dont trois International Stevie® Awards, décernés à l'entreprise de l'année (deux années consécutives) et à l'innovation produit ; ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Platform as a Service (PaaS) ; le Merit Award for Technology dans la catégorie Cloud Services ; le Stratus Award en tant que leader mondial du Cloud Computing 2022 ; et a décroché durant deux années consécutives la prestigieuse note de 5 étoiles au CRN Partner Program Guide.

