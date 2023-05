KLDiscovery lance un portail client dans la région EMEA





KLDiscovery Inc. (« KLDiscovery » ou « KLD » ou la « Société »), un leader de l'industrie des solutions globales de gestion des données, de gouvernance informationnelle, d'eDiscovery et de services de conseil, annonce la mise à disposition de son portail client unique en son genre pour la région EMEA. Le portail client de KLDiscovery est un outil de visualisation de données exclusif qui offre aux utilisateurs un accès à la demande à la veille stratégique et à l'analyse, où qu'ils se trouvent et à tout moment.

En facilitant l'accès aux informations essentielles sur les dossiers et aux indicateurs financiers, le portail client aide les utilisateurs à gagner en visibilité, en compréhension et en contrôle grâce à des fonctionnalités puissantes telles que :

Tableaux de bord dynamiques et interactifs avec des dizaines de points de données en temps réel

Visualisations approfondies de projets spécifiques et de portefeuilles entiers de clients

Rapports personnalisables

Suivi budgétaire

Regroupement des points de données par type de service, par entité ou par période (quotidienne, mensuelle, trimestrielle ou annuelle)

« Cette technologie est unique dans le secteur de l'eDiscovery. Le portail client transforme la capacité de nos clients à obtenir rapidement des informations commerciales et financières essentielles », a déclaré Chris Weiler, directeur général. « Dans le cadre de nos efforts visant à augmenter constamment la proposition de valeur de nos solutions, le portail client apporte une nouvelle raison convaincante pour les clients de la région EMEA de tirer profit de la technologie de KLD », ajoute-t-il.

« Nous sommes ravis d'offrir ce produit révolutionnaire à nos clients européens », a déclaré Danny Zambito, directeur de l'exploitation. « Depuis plus d'un an, le portail client a complètement changé la donne, puisqu'il aide nos clients d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, à prendre le contrôle total de leurs portefeuilles de dossiers juridiques. Nos clients de la région EMEA sont sur le point de bénéficier d'un tout nouveau niveau de transparence qui n'est disponible qu'à travers KLDiscovery », ajoute-t-il.

Pour plus d'informations sur le portail client, visitez le site Web de la société à l'adresse suivante . Les clients existants de KLDiscovery dans la région EMEA qui souhaitent bénéficier des avantages du portail client sont invités à contacter directement le représentant de leur société pour obtenir plus d'informations.

À propos de KLDiscovery

KLDiscovery fournit des services technologiques et des logiciels pour aider les cabinets d'avocats, les entreprises et les agences gouvernementales à résoudre les problèmes complexes liés aux données. Avec 25 sites répartis dans 16 pays, KLDiscovery est un leader mondial dans la fourniture de solutions de gestion des données, de gouvernance informationnelle et d'eDiscovery de premier ordre pour répondre aux besoins de ses clients en matière de contentieux, de conformité réglementaire et et d'enquête interne. Au service des organisations depuis plus de 30 ans, KLDiscovery propose des services de collecte de données et d'investigation médico-légale, d'évaluation précoce des cas, de traitement des données, de logiciels d'application et d'hébergement de données pour l'examen de documents en ligne, ainsi que des services d'examen de documents gérés. En outre, par l'intermédiaire de son entreprise mondiale de gestion de données Ontrack, KLDiscovery propose des services de récupération de données, de reprise après sinistre, d'extraction et de restauration d'e-mails, de destruction de données et de gestion de bandes magnétiques de premier ordre. KLDiscovery a été reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Inc. Magazine (Inc. 5000) et Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500), et son PDG Chris Weiler a été nommé Entrepreneur de l'année 2014 par Ernst & Youngtm. En outre, KLDiscovery est un partenaire certifié Relativity et maintient des centres de données certifiés ISO/IEC 27001 dans le monde entier. Visitez le site www.kldiscovery.com pour plus d'informations.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :