Le soleil brillera pour le tourisme à Montréal cet été





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal a donné le coup d'envoi à la saison estivale au Grand Quai du Port de Montréal cet après-midi. Accompagné d'une soixantaine d'acteurs de l'industrie touristique extrêmement enthousiastes, le président-directeur général de l'organisme, Yves Lalumière, a partagé les prévisions d'affaires du secteur en plus de dévoiler les activités à venir cet été dans la métropole. L'événement a également été l'occasion de réitérer l'engagement écoresponsable de Tourisme Montréal en plus de révéler le petit Je-ne-sais-quoi qui plaît tant aux visiteurs internationaux.

L'été 2023 en chiffres

Au moment de franchir la ligne de départ estivale, tous les signaux touristiques sont au vert. Avec 9,5M de visiteurs prévus cette année comparativement à 11M en 2019, l'industrie du tourisme est en voie d'atteindre les 90 % de ses performances prépandémiques.

Au niveau du portrait hôtelier, le taux d'occupation des hôtels de la ville de mai à août 2023 devrait se maintenir au-dessus de la barre des 80 %. Lors de certains moments forts de l'été, la ville atteindra même presque la pleine capacité, avec des taux d'occupation de 97 % durant le Grand Prix, 85 % durant le Festival International de Jazz et 89 % durant Osheaga.

Lorsque l'on s'attarde au rythme aérien, le nombre d'arrivées par avion prévues cet été se situe à 110 % de son niveau de 2019. Ce profil positif est dû notamment à l'ajout de vols directs à partir de Copenhague, de Toulouse et de Dubaï dès cet été.

Le retour des croisières au Port de Montréal apportera aussi son lot de touristes dans la ville cet été. Avec près de 25 navires prévus provenant de 16 entreprises différentes, le Saint-Laurent abreuvera Montréal de quelque 45 000 visiteurs durant la saison chaude. Constituée principalement de la clientèle de luxe, cette affluence générera des retombées économiques estimées à 15 M$ pour la métropole.

« L'été 2023 est rempli de promesse pour Montréal. L'industrie a le vent en poupe et nos différents membres sont plus enthousiastes que jamais d'accueillir les visiteurs qui ont choisi notre ville pour leurs vacances estivales », se réjouit Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Nouveautés estivales 2023 : Montréal affiche ses couleurs

Le paysage urbain sera encore plus coloré à partir de cet été avec l'ajout d'une foule de nouvelles créations visuelles qui promettent de redéfinir le visage de la ville tant pour ses résidents que pour ses visiteurs.

Le projet Murelles se poursuivra avec l'ajout de 3 nouvelles oeuvres. Les détails quant aux lieux où prendront vie ces créations vous seront communiqués dans les prochaines semaines. Au total, à la fin de la saison, ce seront six murelles qui égaieront la ville pour le plus grand plaisir des Montréalais et des visiteurs. Deux nouvelles Murales « découverte » verront également le jour cette année.

Tourisme Montréal accordera une priorité à l'illumination du centre-ville à partir de 2023. Avec pour objectif de donner à la ville un aspect visuel au diapason de sa vie nocturne, les illuminations vivifieront la vie urbaine tout en rehaussant le sentiment de sécurité au centre-ville une fois le soleil couché.

Pour un tourisme toujours plus écoresponsable

Les efforts de développement durable de l'industrie s'inscrivent dans les tendances touristiques actuelles et visent à être en harmonie avec la réalité et les valeurs des visiteurs d'aujourd'hui. La Promesse pour un séjour durable, qui compte cinq engagements à respecter une fois en sol montréalais, sera exhibée dans les festivals, quartiers des spectacles et Parc Jean-Drapeau, au cours de l'été. Les visiteurs sont également invités à utiliser le Calculateur de l'empreinte carbone, un outil permettant de connaitre et compenser les GES que génère leur voyage.

Un petit Je-ne-sais-quoi à la Montréal

L'arrivée de l'été est encore une fois l'occasion pour Tourisme Montréal de lancer une offensive promotionnelle créative comme seul l'organisme sait le faire. Cette année, la campagne publicitaire tente de mettre le doigt sur ce Je-ne-sais-quoi qu'il faut vivre pour saisir. En puisant dans les milliers de commentaires reçus par les touristes en visite, Tourisme Montréal a ressorti l'essence de leurs impressions afin de décrire la ville dans les mots de ses visiteurs. Tâche complexe puisque la métropole est si unique que les étrangers ont souvent recours à des métaphores pour décrire leurs émotions. Le résultat est une campagne singulière et inusitée :

La ville où se rencontrent âme soeur et bagel

Montrealers are non-stop festivals

Les plats de Montréal ont du style

Montréal is a fusion of fun

Les balades à vélo ont une saveur locale et authentique

Un aperçu en vidéo de la campagne peut être visionné ici.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

16 mai 2023 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :