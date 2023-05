Fermeture complète de la bretelle menant de la rue Hickmore vers la voie de desserte de l'A-520 est du 23 au 29 mai 2023

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux d'installation de pieux entraîneront la fermeture complète de la bretelle menant de la rue Hickmore à la voie de desserte de l'autoroute 520 est...

Teamsters Canada, l'Alliance canadienne du camionnage (ACC) et l'Association du camionnage du Québec (ACQ) unissent leurs voix pour exiger une urgente intervention fédérale afin d'arrêter la prolifération du stratagème...