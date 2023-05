Tournage d'une série d'émissions culinaires pour la TV française sur les alsaciens du Québec





MONTRÉAL et QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Nicolas RIEFFEL, ancien finaliste Masterchef France, sera en tournage pour la Chaîne de télévision française BFM Alsace, ici au Québec du 20 au 25 mai. Il viendra à la rencontre d'alsaciens remarquables installés au Québec. Une série de reportages et de capsules vidéos qui seront diffusées à la Télévision, et partout dans le monde lors de l'AlsaceFanDay, la Journée mondiale officielle des amoureux de l'Alsace, le 24 juin 2023.

Il sera guidé par Michaël Bechler, entrepreneur numérique alsacien installé à Trois-Rivières et initiateur de l'AlsaceFanDay avec l'Union Internationale des alsaciens, qui regroupe plus de 60 associations d'expatriés dans le monde, dont 2 au Québec. Ils iront notamment à la rencontre de Lilian Wolfesberger, propriétaire de la Distillerie de Rosemont; de Paul Meyer, de la pâtisserie les 3 patapoufs, célèbre pour son Kougelhopf alsacien. A Québec, il y a aussi une forte communauté d'alsaciens, qui se regroupent notamment autour de l'association "Les Amis d'Alsace", très actifs lors du Marché de Noël de Québec. La "confrérie alsacienne",Nicolas Bartoletti, le chef pâtissier du Croquenbouche, les chefs Muller (Jérémie et Alexandre) et bien d'autres seront visités lors de ce marathon gastronomique !

Pour rencontrer toute l'équipe et enregistrer une émission spéciale à Québec, une soirée alsacienne sera organisée le 23 mai à la Micro brasserie Mitan, sur l'Île d'Orléans, avec laquelle la « confrérie alsacienne » élabore une bière alsaco-québécoise spécialement conçue pour le Marché de Noël de Québec. Une soirée qui servira aussi de présentation de tout ce qui fait la fierté de cette région de France, mais aussi de sa capacité à s'intégrer et à brasser les deux cultures, véritable pont entre le Québec et l'Alsace.

Outre la série de reportages qui passeront à la télévision française, les reportages et capsules seront partagées lors du direct en ligne, qui aura lieu le 24 juin, pendant 14h, retransmettant des duplex sur chaque fuseau horaire. Un duplex avec le Québec aura lieu en fin de journée et sera regardé par des milliers de spectateurs à travers le monde.

Les irlandais ont la St Patrick, les alsaciens ont l'AlsaceFanDay !

