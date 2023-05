Un grand constructeur automobile international choisit Eaton pour fournir des unités de déconnexion de batterie pour plusieurs modèles de véhicules électriques





Eaton, le spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie, annonce aujourd'hui que sa branche d'activité eMobility a conclu un contrat pour fournir son unité de déconnexion de batterie (battery disconnect unit, BDU) en configurations 400 et 800 volts à un constructeur automobile international, pour une utilisation dans les véhicules de tourisme électriques. La BDU d'Eaton intègre la technologie de protection des circuits Breaktor® de l'entreprise dans les véhicules électriques (EV), réduisant ainsi la complexité et les coûts. Eaton présentera cette technologie au salon The Battery Show de Stuttgart, en Allemagne, qui se tiendra du 23 au 25 mai 2023. L'entreprise animera également un débat le 25 mai, sur la sécurité fonctionnelle dans les systèmes de véhicules électriques.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de fournir à ce constructeur automobile de calibre mondial, un composant essentiel du système VE qui offre des caractéristiques de sécurité et de performance à la pointe de l'industrie », déclare Mark Schneider, président d'eMobility. « Notre BDU intègre notre technologie de protection des circuits Breaktor®, les fusibles de la gamme Bussmanntm et les barre omnibus innovantes de Royal Power Solutions qui visent à fournir une protection électrique complète des systèmes VE à la fois compacte et performante. »

La principale fonction de la BDU consiste à faire office d'interrupteur de marche-arrêt pour la batterie, en fonction du mode de fonctionnement du VE, tel que le mode charge ou le mode conduite. La plupart des modèles actuels de VE reposent sur l'une des trois configurations habituelles de protection des circuits dans la BDU : fusible et contacteur ; fusible pyrotechnique et contacteur ; ou fusible, fusible pyrotechnique et contacteur, tous utilisés ensembles dans une seule BDU. Bien que tous ces composants apportent des fonctions de commutation et de protection, chacun présente certains inconvénients, parmi lesquels une complexité globale du système, des problèmes de fonctionnement, des difficultés de coordination, ou encore un risque d'usure en cas de niveaux élevés de courant.

Le fait d'ajouter la technologie de protection des circuits Breaktor® à la BDU d'Eaton confère une fonctionnalité et des avantages supplémentaires, notamment la possibilité de remplacer jusqu'à quatre composants électriques haute tension, ce qui réduit la complexité et le coût au niveau du système ; un déclenchement actif et passif dans un seul appareil ; ainsi qu'une possibilité de reconfiguration après une défaillance à niveau d'énergie élevé. Au total, la BDU d'Eaton supprime la nécessité d'ajouter jusqu'à 15 composants de système supplémentaires.

Des barres omnibus innovantes ont été conçues avec un profil bas peu encombrant, sans dissipateur thermique, pour un gain de poids dans la BDU. Eaton s'appuie également sur un processus d'assemblage automatisé pour assurer un très haut niveau de sécurité, réduire le temps de production, offrir un maximum d'économies avec un minimum de gaspillage de matériel ainsi qu'un temps de développement quasi nul pour les éléments de production. Cette technologie de connecteurs électriques a été conçue par Royal Power Solutions, acquise par Eaton en 2022. Les fusibles de la série Bussmanntm d'Eaton ont également été utilisés, garantissant une performance optimale de la BDU.

« Grâce à Breaktor et à nos solutions de connexions électriques, Eaton occupe une place toute particulière lui permettant d'offrir des solutions pour véhicules électriques différenciées à ses clients du monde entier », déclare Schneider.

En savoir plus sur la BDU d'Eaton ainsi que sur ses solutions pour véhicules électriques.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement et des personnes partout dans le monde. Eaton est guidée par sa volonté d'exercer des activités de manière éthique et durable, et d'aider ses clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En exploitant les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, Eaton accélère la transition de la planète vers les énergies renouvelables, aidant à résoudre les défis les plus urgents de la planète en matière de gestion de l'énergie et faisant ce qu'il y a de mieux pour ses parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondé en 1911, Eaton marque le 100e anniversaire de sa cotation à la bourse de New York. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 20,8 milliards USD en 2022 et exerce ses activités auprès de clients dans plus de 170 pays. Rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :