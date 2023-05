Deux avocates ukrainiennes au Canada pour faire état des violences sexuelles





OTTAWA, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Deux avocates ukrainiennes arrivent au Canada, à l'invitation d'Avocats sans frontières Canada (ASFC). Kateryna Shunevych et Marta Pavlyshyn de l'association d'avocates ukrainiennes « JurFem » seront à Ottawa du 17 au 19 mai et à Québec du 22 au 24 mai pour sensibiliser les autorités compétentes et la population canadienne à l'impact des violences sexuelles lié à l'invasion russe de l'Ukraine.

La ligne d'urgence de l'association a reçu 327 appels depuis son lancement en avril 2022, certains relatifs à des violences sexuelles, dont plusieurs viols d'enfants. Cette initiative, qui a pris forme en réponse aux horreurs causées par la guerre, vise à ce que ces violations graves des droits humains ne demeurent pas impunies.

Les gouvernements canadien et québécois ont répondu de manière proactive au cri d'alarme de l'Ukraine, mettant en action la Politique d'aide internationale féministe du Canada et la Politique internationale du Québec. La nécessité de lutter contre les violences sexuelles est toujours aussi criante.

Le Canada et le Québec peuvent en faire plus pour lutter contre leur impunité et les prévenir en renforçant son appui à la société civile ukrainienne.

« L'association d'avocates ukrainiennes "JurFem" est en première ligne pour répondre aux besoins des victimes, notamment de violences sexuelles. Sa visite au Canada est une occasion unique de faire le point sur la situation et de veiller à ce que justice soit rendue », Pascal Paradis, directeur général d'ASFC.

ASFC appuie JurFem depuis bientôt 1 an. Malgré des moyens modestes, cette collaboration seulement a permis d'accompagner une dizaine de victimes, parmi lesquels figurent des cas de violences sexuelles liées au conflit, de viol et de discrimination basée sur le genre. Une personne a été formellement accusée. Beaucoup plus peut être fait avec un meilleur financement et une solidarité populaire.

Le Bureau du procureur général ukrainien affirme enquêter sur 175 cas de violences sexuelles. Ces dossiers seront traités par les juridictions ukrainiennes. Il en sera de même pour la majorité des violations graves des droits humains commises en Ukraine.

Avocats sans frontières Canada est une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en oeuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité, par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation juridique.

L' association d'avocates ukrainiennes « JurFem » est l'une des premières organisations en Ukraine à faciliter l'échange de connaissances et d'expériences en soutien aux femmes dans la profession juridique. Avec l'avènement du conflit, JurFem offre son soutien aux victimes de violences sexuelles et de toutes sortes de discriminations basées sur le genre.

